Вербное воскресенье: как украинцам праздновать в условиях карантина
Вербное воскресенье – праздник входа Господня в Иерусалим. Как в Украине в условиях карантина будет проходить один из важных религиозных праздников, и что рекомендуют в церкви, – в материале 24 канала.
Не создавать опасность ближнему
Президент Владимир Зеленский неоднократно призывал церкви всех конфессий проводить богослужения онлайн. Как отметил Зеленский, он находится в постоянном диалоге с главами церквей в Украине. По его словам, власть сделает все возможное, чтобы обеспечить онлайн-трансляцию богослужений из разных церквей Украины на телевизионных каналах на Пасху. Президент попросил украинцев вспомнить заповедь о любви к ближнему и сказал, что лучшее проявление такой любви "не создавать ближнему опасность".
Внимание Пасха-2020: как в храмах будут освящать пасхальные блюда
Видеообращение президента Зеленского:
В то же время, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но чтобы верующие к ним присоединялись через трансляции, оставаясь дома.
Как рассказал 24 каналу заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Зоря, церковь не будет закрывать храмы, в частности, и во время Вербного воскресенья и Пасхи.
Храмы будут открыты, богослужения будут проходить с соответствующими карантинными ограничениями. Мы ищем разумный баланс. Церковь будет действовать в соответствии с теми рекомендациями, которые установлены государством,
– отметил архиепископ Евстратий Зоря.
Со своей стороны, настоятель Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав рассказал, что из-за пандемии коронавируса церковь решила отказаться от ряда обязательств для верующих. Речь идет об обязанности каждое воскресенье приходить на службу Божью в храм.
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Как известно, из-за определенного пренебрежения карантинными мероприятиями, 9 апреля в Киево-Печерской Лавре выявлено 26 случаев заболевания коронавирусом.
Как церковь рекомендует отмечать Вербное воскресенье
ПЦУ
Священный Синод Православной церкви принял решение о дополнительных мерах в связи с пандемией коронавируса на время праздника входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья), Страстной седмицы, Пасхи и Пасхальной седмицы. ПЦУ рекомендует:
- учитывая запрет массовых религиозных мероприятий – обычные общие освящения вербы и пасхальных блюд для мирян в храме и на прихрамовой территории проводить не будут, чтобы не допускать скопления людей;
- позволить мирянам в день праздника после прочтения соответствующих молитв о благословении в храмах окропить все святой водой;
- во время богослужений в храме должны присутствовать священнослужители и церковнослужители, чтецы и певцы, другие лица, которые участвуют в совершении богослужений и обеспечении трансляции (в случае ее осуществления) – общим общим количеством не больше 10 человек;
- во внеслужебное время не отказывать мирянам, которые индивидуально придут в храм с религиозными потребностями, в их удовлетворении.
Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала
УГКЦ
Учитывая обстоятельства, блаженнейший Святослав просит не приносить вербу и куличи в храм.
Вы сможете освятить и лозу, и пасхальные корзины в ваших домах с помощью онлайн-трансляций. Там, где невозможно участвовать в пасхальном богослужении, отец семьи может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Христова Воскресения,
– заверил блаженнейший Святослав.
Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала
По словам протоиерея УГКЦ Игоря Яцива, в Вербное воскресенье Патриарший Собор Воскресения Христового будет проводить богослужения онлайн. В храм могут заходить только священнослужители с соблюдением всех карантинных требований.
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