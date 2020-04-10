Вербное воскресенье: как украинцам праздновать в условиях карантина

Вербное воскресенье – праздник входа Господня в Иерусалим. Как в Украине в условиях карантина будет проходить один из важных религиозных праздников, и что рекомендуют в церкви, – в материале 24 канала.

Не создавать опасность ближнему

Президент Владимир Зеленский неоднократно призывал церкви всех конфессий проводить богослужения онлайн. Как отметил Зеленский, он находится в постоянном диалоге с главами церквей в Украине. По его словам, власть сделает все возможное, чтобы обеспечить онлайн-трансляцию богослужений из разных церквей Украины на телевизионных каналах на Пасху. Президент попросил украинцев вспомнить заповедь о любви к ближнему и сказал, что лучшее проявление такой любви "не создавать ближнему опасность".

Внимание Пасха-2020: как в храмах будут освящать пасхальные блюда

Видеообращение президента Зеленского:

В то же время, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но чтобы верующие к ним присоединялись через трансляции, оставаясь дома.

Как рассказал 24 каналу заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Зоря, церковь не будет закрывать храмы, в частности, и во время Вербного воскресенья и Пасхи.

Храмы будут открыты, богослужения будут проходить с соответствующими карантинными ограничениями. Мы ищем разумный баланс. Церковь будет действовать в соответствии с теми рекомендациями, которые установлены государством,

– отметил архиепископ Евстратий Зоря.

Со своей стороны, настоятель Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав рассказал, что из-за пандемии коронавируса церковь решила отказаться от ряда обязательств для верующих. Речь идет об обязанности каждое воскресенье приходить на службу Божью в храм.

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Как известно, из-за определенного пренебрежения карантинными мероприятиями, 9 апреля в Киево-Печерской Лавре выявлено 26 случаев заболевания коронавирусом.

Как церковь рекомендует отмечать Вербное воскресенье

ПЦУ

Священный Синод Православной церкви принял решение о дополнительных мерах в связи с пандемией коронавируса на время праздника входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья), Страстной седмицы, Пасхи и Пасхальной седмицы. ПЦУ рекомендует:

учитывая запрет массовых религиозных мероприятий – обычные общие освящения вербы и пасхальных блюд для мирян в храме и на прихрамовой территории проводить не будут , чтобы не допускать скопления людей;

, чтобы не допускать скопления людей; позволить мирянам в день праздника после прочтения соответствующих молитв о благословении в храмах окропить все святой водой;

во время богослужений в храме должны присутствовать священнослужители и церковнослужители, чтецы и певцы, другие лица, которые участвуют в совершении богослужений и обеспечении трансляции (в случае ее осуществления) – общим общим количеством не больше 10 человек;

во внеслужебное время не отказывать мирянам, которые индивидуально придут в храм с религиозными потребностями, в их удовлетворении.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

УГКЦ

Учитывая обстоятельства, блаженнейший Святослав просит не приносить вербу и куличи в храм.

Вы сможете освятить и лозу, и пасхальные корзины в ваших домах с помощью онлайн-трансляций. Там, где невозможно участвовать в пасхальном богослужении, отец семьи может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Христова Воскресения,

– заверил блаженнейший Святослав.



Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала

По словам протоиерея УГКЦ Игоря Яцива, в Вербное воскресенье Патриарший Собор Воскресения Христового будет проводить богослужения онлайн. В храм могут заходить только священнослужители с соблюдением всех карантинных требований.