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      Епифаний обратился к украинцам и призвал оставаться дома на пасхальные праздники

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      Епифаний обратился к украинцам / ua.news

      Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в видеообращении обратился к украинцам и призвал оставаться дома в период пасхальных праздников.

      Один из самых ответственных способов помощи сейчас – это оставаться дома, подчеркнул Епифаний в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке.

      Важно ПЦУ призывает оставаться дома на Пасху и смотреть литургию онлайн

      Он отметил, что из-за карантина пока что нет возможности совместно освящать вербу, но священнослужители будут в молитве рядом.

      Завтра будем отмечать светлый праздник – Вход Господень в Иерусалим. К сожалению, из-за карантина мы не можем собраться на совместное освящение вербы. Но мы, священнослужители Православной Церкви Украины, будем в молитве рядом,
      – сказал Епифаний.

      Он добавил, что завершается святая Четыредесятница и начинается Страстная седмица – время особых молитвенных воспоминаний о несправедливом осуждении, страданиях и крестной смерти Спасителя.

      Призываю всех вас постараться умерить в себе все страсти и украсить души сдержанностью, мудростью и милосердием,
      – обратился Митрополит Киевский и всей Украины.

       

      Обратите внимание! В Украине 12 апреля 2020 года празднуется Вербное воскресенье – именно так издавна называли украинцы праздник Входа Господня в Иерусалим и которое было последним торжественным событием перед началом Страстной недели, которая заканчивался Пасхой.

      Коронавирус и церковь: что известно

      • У священнослужителя из Тернопольщины коронавирус подтвердили 19 марта. После заражения и до госпитализации он успел проконтактировать по меньшей мере с 500 людьми. В последние дни состояние священника серьезно ухудшилось и 6 апреля он умер.
      • Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей и призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса.
      • Правительство официально не закрывает церкви, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Несмотря на это Православная церковь Украины не видит оснований для запрета проведения богослужений с участием не более 10 человек.
      • Церковь освобождает верующих на время карантина от обязанности еженедельно и в праздники ходить в храм, исповеди и причастия.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Пасха Здоровье Новости Здоровье Президент Украины Тернополь Владимир Зеленский Епифаний Православная церковь Украины Религия Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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