Епифаний обратился к украинцам и призвал оставаться дома на пасхальные праздники

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в видеообращении обратился к украинцам и призвал оставаться дома в период пасхальных праздников.

Один из самых ответственных способов помощи сейчас – это оставаться дома, подчеркнул Епифаний в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке.

Важно ПЦУ призывает оставаться дома на Пасху и смотреть литургию онлайн

Он отметил, что из-за карантина пока что нет возможности совместно освящать вербу, но священнослужители будут в молитве рядом.

Завтра будем отмечать светлый праздник – Вход Господень в Иерусалим. К сожалению, из-за карантина мы не можем собраться на совместное освящение вербы. Но мы, священнослужители Православной Церкви Украины, будем в молитве рядом,

– сказал Епифаний.

Он добавил, что завершается святая Четыредесятница и начинается Страстная седмица – время особых молитвенных воспоминаний о несправедливом осуждении, страданиях и крестной смерти Спасителя.

Призываю всех вас постараться умерить в себе все страсти и украсить души сдержанностью, мудростью и милосердием,

– обратился Митрополит Киевский и всей Украины.

Обратите внимание! В Украине 12 апреля 2020 года празднуется Вербное воскресенье – именно так издавна называли украинцы праздник Входа Господня в Иерусалим и которое было последним торжественным событием перед началом Страстной недели, которая заканчивался Пасхой.

Коронавирус и церковь: что известно