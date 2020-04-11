Епифаний обратился к украинцам и призвал оставаться дома на пасхальные праздники
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в видеообращении обратился к украинцам и призвал оставаться дома в период пасхальных праздников.
Один из самых ответственных способов помощи сейчас – это оставаться дома, подчеркнул Епифаний в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке.
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Он отметил, что из-за карантина пока что нет возможности совместно освящать вербу, но священнослужители будут в молитве рядом.
Завтра будем отмечать светлый праздник – Вход Господень в Иерусалим. К сожалению, из-за карантина мы не можем собраться на совместное освящение вербы. Но мы, священнослужители Православной Церкви Украины, будем в молитве рядом,
– сказал Епифаний.
Он добавил, что завершается святая Четыредесятница и начинается Страстная седмица – время особых молитвенных воспоминаний о несправедливом осуждении, страданиях и крестной смерти Спасителя.
Призываю всех вас постараться умерить в себе все страсти и украсить души сдержанностью, мудростью и милосердием,
– обратился Митрополит Киевский и всей Украины.
Обратите внимание! В Украине 12 апреля 2020 года празднуется Вербное воскресенье – именно так издавна называли украинцы праздник Входа Господня в Иерусалим и которое было последним торжественным событием перед началом Страстной недели, которая заканчивался Пасхой.
Коронавирус и церковь: что известно
- У священнослужителя из Тернопольщины коронавирус подтвердили 19 марта. После заражения и до госпитализации он успел проконтактировать по меньшей мере с 500 людьми. В последние дни состояние священника серьезно ухудшилось и 6 апреля он умер.
- Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей и призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса.
- Правительство официально не закрывает церкви, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Несмотря на это Православная церковь Украины не видит оснований для запрета проведения богослужений с участием не более 10 человек.
- Церковь освобождает верующих на время карантина от обязанности еженедельно и в праздники ходить в храм, исповеди и причастия.
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