Епіфаній звернувся до українців та закликав залишатися вдома на великодні свята

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у відеозверненні звернувся до українців та закликав залишатися вдома у період великодніх свят.

Один з найбільш відповідальних способів допомоги зараз – це залишатися вдома, наголосив Епіфаній у відеозверненні, опублікованому у фейсбуці.

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Він зазначив, що через карантинні обмеження наразі немає змоги спільно освячувати вербу, але священнослужителі будуть в молитві поруч.

Завтра відзначатимемо світле свято – Вхід Господній у Єрусалим. На жаль, через карантинні обмеження ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Але ми, священнослужителі Православної Церкви України, будемо в молитві поруч,

– сказав Епіфаній.

Він додав, що завершується свята Чотиридесятниця і розпочинається Страсна седмиця – час особливих молитовних спогадів про несправедливе осудження, страждання і Хресну смерть Спасителя.

Закликаю усіх вас постаратися стишити в собі всі пристрасті та прикрасити душі стриманістю, мудрістю та милосердям,

– звернувся Митрополит Київський і всієї України.

Зверніть увагу! В Україні 12 квітня 2020 року святкується Вербна неділя – саме так здавна називали українці свято Входу Господнього в Єрусалим і яке було останньою урочистою подією перед початком Страсного тижня, що закінчувався Пасхою.

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