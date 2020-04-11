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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Епіфаній звернувся до українців та закликав залишатися вдома на великодні свята

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      Епіфаній звернувся до українців / ua.news

      Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у відеозверненні звернувся до українців та закликав залишатися вдома у період великодніх свят.

      Один з найбільш відповідальних способів допомоги зараз – це залишатися вдома, наголосив Епіфаній у відеозверненні, опублікованому у фейсбуці.

      Важливо ПЦУ закликає залишатись вдома на Великдень і дивитись літургію онлайн

      Він зазначив, що через карантинні обмеження наразі немає змоги спільно освячувати вербу, але священнослужителі будуть в молитві поруч.

      Завтра відзначатимемо світле свято – Вхід Господній у Єрусалим. На жаль, через карантинні обмеження ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Але ми, священнослужителі Православної Церкви України, будемо в молитві поруч,
      – сказав Епіфаній.

      Він додав, що завершується свята Чотиридесятниця і розпочинається Страсна седмиця – час особливих молитовних спогадів про несправедливе осудження, страждання і Хресну смерть Спасителя.

      Закликаю усіх вас постаратися стишити в собі всі пристрасті та прикрасити душі стриманістю, мудрістю та милосердям,
      – звернувся Митрополит Київський і всієї України.

      Зверніть увагу! В Україні 12 квітня 2020 року святкується Вербна неділя – саме так здавна називали українці свято Входу Господнього в Єрусалим і яке було останньою урочистою подією перед початком Страсного тижня, що закінчувався Пасхою.

      Коронавірус і церква: що відомо

      • У священнослужителя з Тернопільщини коронавірус підтвердили 19 березня. Після зараження й аж до госпіталізації він устиг встановити контакти з щонайменше 500 людьми. В останні дні стан священника серйозно погіршився і 6 квітня він помер.
      • Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков і закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, аби не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.
      • Уряд офіційно не закриває церкви, однак забороняє масові релігійні заходи. Попри це Православна церква України не бачить підстав для заборони проведення богослужінь за участю не більше як 10 осіб.
      • Церква звільняє вірян на час карантину від обов'язку щонеділі та свята ходити до храму, сповіді та причастя.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Президент України Тернопіль Володимир Зеленський Великдень Епіфаній Православна церква України Релігія Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України
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