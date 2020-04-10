Вербна неділя: як українцям святкувати в умовах карантину

Вербна неділя – свято входу Господнього в Єрусалим. Як в Україні в умовах карантину проходитиме одне з важливих релігійних свят, і що рекомендують у церкві, – в матеріалі 24 каналу.

Не створювати небезпеку ближньому

Президент Володимир Зеленський неодноразово закликав церкви усіх конфесій проводити богослужіння онлайн. Як зауважив Зеленський, він перебуває у постійному діалозі із главами церков в Україні. За його словами, влада зробить все можливе, аби забезпечити онлайн-трансляцію богослужінь із різних церков України на телевізійних каналах на Великдень. Президент попросив українців пригадати заповідь про любов до ближнього та сказав, що кращий прояв такої любові "не створювати ближньому небезпеку".

Увага Великдень-2020: як у храмах освячуватимуть пасхальні страви

Відеозвернення президента Зеленського:

Водночас, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній вважає, що богослужіння у передвеликодні дні і на сам Великдень мають бути, але щоб віряни до них долучалися через трансляції, залишаючись вдома.

Як розповів 24 каналу заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря, церква не закриватиме храми, зокрема, і під час Вербної неділі, і Великодня.

Храми будуть відкритими, богослужіння відбуватимуться з відповідними карантинними обмеженнями. Ми шукаємо розумний баланс. Церква діятиме відповідно до тих рекомендацій, які встановлені державою,

– зауважив архієпископ Євстратій Зоря.

Зі свого боку, настоятель Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав розповів, що через пандемію коронавірусу церква вирішила відмовитися від низки зобов'язань для вірян. Мовиться про обов'язок щонеділі приходити на службу Божу до храму.

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Як відомо, через певне нехтування карантинними заходами, 9 квітня в Києво-Печерській Лаврі виявлено 26 випадків захворювання на коронавірус.

Як церква рекомендує відзначати Вербну неділю

ПЦУ

Священний Синод Православної церкви України ухвалив рішення про додаткові заходи у зв’язку з пандемією коронавірусу на час свята входу Господнього в Єрусалим (Вербної неділі), Страсної седмиці, Великодня та Великодньої седмиці. ПЦУ рекомендує:

враховуючи заборону масових релігійних заходів – звичайні спільні посвячення верби та великодніх страв для мирян у храмах та на прихрамовій території не проводити , щоб не допускати скупчення людей;

, щоб не допускати скупчення людей; дозволити мирянам у день свята після прочитання відповідних молитов про благословення у храмах окропити все святою водою;

під час богослужінь у храмі мають бути присутні священнослужителі та церковнослужителі, чтеці та співці, інші особи, які беруть участь у звершенні богослужінь та забезпеченні трансляції (у разі її здійснення) – спільною загальною кількістю не більше 10 осіб;

у позабогослужбовий час не відмовляти мирянам, які індивідуально прийдуть до храму з релігійними потребами, у їх задоволенні.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

УГКЦ

З огляду на обставини блаженніший Святослав просить не приносити вербу і паски до храму.

Ви зможете освятити і лозу, і пасхальні кошики у ваших домівках за допомогою онлайн-трансляцій. Там, де неможливо брати участі у пасхальному богослужінні, батько родини може свяченою водою покропити ці страви. І будьте певні, ви зможете гідно відсвяткувати свято Христового Воскресіння,

– запевнив блаженніший Святослав.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

За словами протоієрея УГКЦ Ігоря Яціва, у Вербну неділю Патріарший Собор Воскресіння Хрестового проводитиме богослужіння онлайн. До храму можуть заходити лише священнослужителі з дотриманням усіх карантинних вимог.