Глава УГКЦ Святослав через карантин звільнив вірян від обов'язкових сповіді й причастя

Настоятель Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав розповів, що через пандемію коронавірусу Церква вирішила відмовитися від низки зобов'язань для вірян. Передовсім мовиться про обов'язок щонеділі приходити на службу Божу до храму.

Через надзвичайні обставини церква закликає людей залишатися вдома і дивитися онлайн-трансляцію, підкреслив блаженніший Святослав у своєму зверненні до вірян.

Важливо На Великдень служби в храмах відбуватимуться без прихожан: паски освячуватимуть на вулиці

Крім того, є ще й друга диспенза (щось на кшталт тимчасової відмови, звільнення від церковної заповіді – 24 канал), яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту – таїнств причастя і сповіді.

Дбаючи про ваше здоров'я, наша Церква проголосила диспензу, звільнення і від цього обов'язку. Його можна буде виконати впродовж місяця після закінчення часу карантину,

– заявив настоятель УГКЦ.

Блаженніший Святослав підкреслив, що коли віряни просять у священнослужителя про святе причастя, той не має морального права відмовити. Відтак він закликав вірян не наполягати.

"У нинішніх обставинах прошу сповідатися лише в небезпеці смерті. А святе причастя ми зможемо уділяти так, як це приписують сурові правила карантину", – наголосив глава Церкви.

Крім того, він розповів і про те, яким буде освячення верби і пасок цьогоріч. Він наголосив, що з огляду на обставини, Церква просить не приносити їх до храму.

Ви зможете освятити і лозу, і пасхальні кошики у ваших домівках за допомогою онлайн-трансляцій. Там, де неможливо брати участі у пасхальному богослужінні, батько родини може свяченою водою покропити ці страви. І будьте певні, ви зможете гідно відсвяткувати свято Христового Воскресіння,

– запевнив блаженніший Святослав.

Звернення блаженнішого Святослава: дивіться відео