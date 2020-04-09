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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Карантин могут ослабить до 24 апреля, – Офис Президента

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      В течение двух следующих недель украинская власть будет мониторить ситуацию с коронавирусом. Если все будет хорошо, до 24 апреля, вероятно, ослабят карантин. Правда, на Пасху призывают всех быть дома.

      Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в комментарии "Украинской правде".

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      Сейчас мы смотрим на ближайшие две недели. Есть Пасха, мы понимаем, что это большой праздник для всех. Но мы призываем всех быть дома. Если мы просидим еще 2 недели на карантине, возможно, до 24 апреля мы уже выйдем на какое-то послабление этой истории,
      – отметил он.

      В то же время Тимошенко отметил, что в ОПУ боятся массового скопления людей на Пасху. Поэтому у Зеленского предлагают церквям провести телевизионную трансляцию служения, которое будет проходить ночью. Таким образом, люди будут смотреть службу по телевизору и не пойдут в храмы.

      По словам заместителя руководителя ОПУ, сейчас происходят встречи президента с представителями церквей, и они, в частности, обсуждают эту идею.

      "Мы собираем то, как они видят Пасху в таких условиях. Будем выходить на общую идею со всеми церквями", – добавил он.

      Что касается освящения куличей, в Офисе Президента сейчас обдумывают вариант, как сделать по-другому, чтобы люди не шли в церковь, а остались дома. Тимошенко подчеркнул, для того, чтобы помолиться ночью, не обязательно идти в церковь.

      "Чтобы посвятить корзины физически, мы сейчас подключили Укрпочту, "Новую почту", других – чтобы придумать, как это сделать так, чтобы было меньше контактов. Нам критически важно избежать скоплений", – подытожил заместитель руководителя ОПУ.

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      К слову, ранее ряд СМИ распространил информацию, что карантин в Украине могут ослабить с 14 апреля. Но в Офисе Президента и премьер Денис Шмыгаль ее опровергли.

      Карантин – это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время,
      – подчеркнул президент Владимир Зеленский.

      Кроме того, Шмыгаль заявил, что, вероятнее всего, карантин в Украине продолжат до начала мая. По его словам, 7 апреля Украина получила соответствующие рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

      В то же время глава Кабмина отметил, что Украина не будет ослаблять карантин в течение апреля. По его словам, об ослаблении карантина можно будет говорить уже в мае. А произойдет это лишь при условии снижения динамики заболеваемости COVID-19 в Украине.

      Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

      • Согласно данным Минздрава, по состоянию на 9 апреля в Украине подтвердили 1892 случая COVID-19, из которых 57 человек, к сожалению, умерли. В то же время 45 пациентов выздоровели.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • 1 апреля правительство усилило карантин: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем по двое; проводить мероприятия группами более 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

      нові карантинні обмеження
      Новые карантинные ограничения, действующие в Украине с 6 апреля / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Новости политики Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Президент Украины Офіс Президента
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