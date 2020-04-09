Карантин могут ослабить до 24 апреля, – Офис Президента

В течение двух следующих недель украинская власть будет мониторить ситуацию с коронавирусом. Если все будет хорошо, до 24 апреля, вероятно, ослабят карантин. Правда, на Пасху призывают всех быть дома.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в комментарии "Украинской правде".

Советуем ознакомиться Правительство снова изменило правила карантина: детали

Сейчас мы смотрим на ближайшие две недели. Есть Пасха, мы понимаем, что это большой праздник для всех. Но мы призываем всех быть дома. Если мы просидим еще 2 недели на карантине, возможно, до 24 апреля мы уже выйдем на какое-то послабление этой истории,

– отметил он.

В то же время Тимошенко отметил, что в ОПУ боятся массового скопления людей на Пасху. Поэтому у Зеленского предлагают церквям провести телевизионную трансляцию служения, которое будет проходить ночью. Таким образом, люди будут смотреть службу по телевизору и не пойдут в храмы.

По словам заместителя руководителя ОПУ, сейчас происходят встречи президента с представителями церквей, и они, в частности, обсуждают эту идею.

"Мы собираем то, как они видят Пасху в таких условиях. Будем выходить на общую идею со всеми церквями", – добавил он.

Что касается освящения куличей, в Офисе Президента сейчас обдумывают вариант, как сделать по-другому, чтобы люди не шли в церковь, а остались дома. Тимошенко подчеркнул, для того, чтобы помолиться ночью, не обязательно идти в церковь.

"Чтобы посвятить корзины физически, мы сейчас подключили Укрпочту, "Новую почту", других – чтобы придумать, как это сделать так, чтобы было меньше контактов. Нам критически важно избежать скоплений", – подытожил заместитель руководителя ОПУ.

К теме На Пасху службы в храмах пройдут без прихожан: куличи будут освящать на улице

К слову, ранее ряд СМИ распространил информацию, что карантин в Украине могут ослабить с 14 апреля. Но в Офисе Президента и премьер Денис Шмыгаль ее опровергли.

Карантин – это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время,

– подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что, вероятнее всего, карантин в Украине продолжат до начала мая. По его словам, 7 апреля Украина получила соответствующие рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

В то же время глава Кабмина отметил, что Украина не будет ослаблять карантин в течение апреля. По его словам, об ослаблении карантина можно будет говорить уже в мае. А произойдет это лишь при условии снижения динамики заболеваемости COVID-19 в Украине.

Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 9 апреля в Украине подтвердили 1892 случая COVID-19 , из которых 57 человек, к сожалению, умерли . В то же время 45 пациентов выздоровели.

, из которых . В то же время 12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля. 1 апреля правительство усилило карантин: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем по двое; проводить мероприятия группами более 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.

25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.



Новые карантинные ограничения, действующие в Украине с 6 апреля / Инфографика 24 канала