Карантин можуть послабити до 24 квітня, – Офіс Президента

Упродовж двох наступних тижнів українська влада моніторитиме ситуацію з коронавірусом. Якщо все буде добре, до 24 квітня, імовірно, послаблять карантинні обмеження. Щоправда, на Великдень закликають усіх бути вдома.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у коментарі "Українській правді".

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Зараз ми дивимося на найближчі два тижні. Є Великдень, ми розуміємо, що це велике свято для всіх. Але ми закликаємо усіх бути вдома. Якщо ми просидимо ще 2 тижні на карантині, можливо, до 24 квітня ми вже вийдемо на якесь послаблення цієї історії,

– зауважив він.

Водночас Тимошенко наголосив, що в ОПУ дуже бояться масового скупчення людей на Великдень. Тому у Зеленського пропонують Церквам провести телевізійну трансляцію служіння, яке буде проходити вночі. Таким чином, люди дивитимуться службу по телевізору та не йтимуть до храмів.

За словами заступника керівника ОПУ, зараз відбуваються зустрічі президента з представниками церков, і вони, зокрема, обговорюють цю ідею.

"Ми збираємо те, як вони бачать Великдень у таких умовах. Будемо виходити на спільну ідею з усіма церквами", – додав він.

Щодо освячення пасок, в Офісі Президента зараз обдумують варіант, як зробити по-іншому, щоб люди не йшли до церкви, а залишилися вдома. Тимошенко підкреслив, для того, аби помолитися вночі, не обов'язково йти до церкви.

"Щоб посвятити кошики фізично, ми зараз підключили Укрпошту, "Нову пошту", інших – щоб придумати, як це зробити так, щоб було найменше контактів. Нам критично важливо уникнути скупчень", – підсумував заступник керівника ОПУ.

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До слова, раніше низка ЗМІ поширила інформацію, що карантинні обмеження в Україні можуть послабити з 14 квітня. Але у Офісі Президента та прем’єр Денис Шмигаль її спростували.

Карантин – це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми запровадили його вчасно, поширення коронавірусу відбувається не так швидко. Ми бачимо, що багато українців відповідально ставляться до карантину, хоча це нелегко. Ми ж маємо бути відповідальними щодо людей і зробити все, аби полегшити їхнє життя у цей час,

– наголосив президент Володимир Зеленський.

Крім того, Шмигаль заявив, що ймовірніше за все, карантин в Україні продовжать до початку травня. За його словами, 7 квітня Україна отримала відповідні рекомендацію від Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Водночас очільник Кабміну зауважив, що Україна не буде послаблювати карантин впродовж квітня. За його словами, про послаблення карантинних обмежень можна буде дискутувати вже у травні. А відбудеться це лише за умови зниження динаміки захворюваності на COVID-19 в Україні.

Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

Згідно з даними МОЗ, станом на 9 квітня в Україні підтвердили ​ 1892 випадки​ COVID-19 , з яких 57 людей, на жаль, померли. Водночас 45 пацієнтів одужали.

, з яких Водночас 12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня. 1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.

25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



Нові карантинні обмеження, що діють в Україні від 6 квітня / Інфографіка 24 каналу