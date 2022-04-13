Нерушимое "право" убийц

Теоретически Россия не должна участвовать в голосованиях относительно Украины. Но на практике это правило соблюдается не всегда.

Актуальное Манипуляции по Украине и право вето: эксперт объяснил, можно ли выгнать Россию из Совбеза ООН

Кроме того, Россия не признает, что ведет против нас войну, а вместо этого говорит о "спецоперации", что дает ей возможность манипулировать определениями, тем, есть ли конфликт. Очевидно, что вынудить ее к этому невозможно.

Теперь шансы на лишение России права вето в Совбезе ООН выглядят мизерными / Фото PMG

Абсурдная солидарность

Но даже если она будет воздерживаться от голосований или же они не будут учтены, есть Китай, который будет с высокой долей вероятности поддерживать Москву и налагать вето на невыгодные россиянам решения.

А чтобы ликвидировать право вето, нужно тоже вносить изменения в Устав ООН, и они должны быть одобрены всеми постоянными членами. Поэтому снова выходит замкнутый круг.

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