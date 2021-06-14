Об этом стало известно из расследования журналистов Бигус.Инфо.

"Осенью 2014-го Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии, поэтому пришлось вести еще одни переговоры с Россией. В свою очередь, России надо было обеспечить электричеством оккупированный Крым, который зависел от материкового света практически полностью. И поэтому Москве нужен был двойной контракт: продавать Украине электричество так, чтобы Украина ее поставила в Крым", – рассказали журналисты.

В расследовании также напомнили о том, что незадолго до подписания контракта "Украинская правда" опубликовала информацию о том, что в контракт пытаются "вставить" посредника – кипрскую "прокладку", которую контролировал бизнес-партнер Петра Порошенко – энергетический бизнесмен Константин Григоришин.

"Порошенко тогда заявил, что эта информация не соответствует действительности и впоследствии контракт действительно подписали направления, с государственным "Укринтерэнерго". Однако в записях телефонных разговоров нашлось подтверждение, что эта схема действительно планировалась и организовывал ее в том числе и Медведчук", – отметили в СМИ.

В ноябре-декабре 2014 года Виктор Медведчук неоднократно обсуждал детали контракта с зампредседателя правительства РФ Дмитрием Козаком, а также через министра энергетики России Новака договаривался о встрече для себя, своего соратника нардепа Тараса Козака и Константина Григоришина с Кариной Цуркан, которая в то время являлась топ-менеджером российской компании "ИНТЕР РАО". Именно "ИНТЕР РАО" должна была продавать электричество Украине.

"В разговорах Медведчук проговаривает, что контракт надо заключить с учетом посредничества кипрской фирмы, контролируемой Григоришиным, и которую якобы лично "дал" Порошенко. До последнего в разговорах обсуждается именно эта схема, однако в итоге контракт таки заключили напрямую", – резюмировали в Бигус.Инфо.