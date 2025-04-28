Об этом пишет издание "Закон и Бизнес", ссылаясь на выводы ведущих юристов. Эксперты уже назвали такие действия политика попытками обойти закон и фактически вывести активы олигарха из-под действия санкций, передает 24 Канал.

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Журналисты предполагают, что это для обхода санкций

Как сообщает издание, юристы считают, что суд не может рассматривать иск Марины Порошенко к своему мужу о разделе имущества, потому что отсутствует сам спор между супругами как основание для иска. Зато намерение использовать решение суда для обхода санкций тянет на мошенничество.

27 марта 2025 года Марина Порошенко подала иск в Крыжопольский районный суд Винницкой области о разделе имущества супругов. Речь идет об активах, оценка стоимости которых превышает 17,1 миллиарда гривен (примерно полмиллиарда долларов).

По данным "ЗиБ", у Порошенко признали, что между ним и женой нет противоречий по распределению активов: иск подан исключительно, чтобы обойти санкции. А по закону, обращение в суд за разделом имущества возможно только в случае нарушения, непризнания или оспаривания права. Поэтому использование суда без реального спора нарушает основы правосудия и может квалифицироваться как мошенничество,

– пишут журналисты издания.

Как отмечают в статье "Закон и Бизнес", в случае продолжения производства без реального спора между Порошенко о праве, судья рискует не только своей репутацией, но и может стать соучастником правонарушения. Согласно закону, единственным законным решением в такой ситуации является закрытие производства по делу.

Авторы издания приводят перечень драгоценностей и активов, которые хочет отсудить в свою пользу жена Порошенко.

Всего из почти полсотни произведений искусства, которые указаны в декларации Порошенко за 2024 год, его жена претендует на большую часть. Среди работ – произведения русских художников Коровина, Поленова, Левитана, Брюллова, а также картины таких европейских мастеров, как Сальвадор Дали, Эль Греко, Ван Дейк, Ренуар. Кроме произведений искусства, жена Порошенко хочет получить акции ПАО "ЗНКИФ" "Прайм Эссетс Кэпитал" и другое имущество.

СМИ также напоминают, что в 2012 году Петр Порошенко подарил своему предшественнику Виктору Януковичу картину Ивана Айвазовского "Константинополь на рассвете" стоимостью на то время в 1,8 миллиона долларов.

По словам политического эксперта Петра Олещука, Петр Порошенко не впервые пытается обойти закон.

Попыткой через суд поделить имущество Порошенко не просто хочет обойти санкции. Так Петр планирует обмануть закон и государство, что уже делал десятки раз,

– написал Олещук.

Он написал, судебный иск Марины Порошенко о разделе имущества позволяет фактически вывести активы из-под действия ограничений и затягивать процесс на годы через уточнение перечней имущества, обжалование прав собственности и технические манипуляции с реестрами.

Напомним, что в феврале 2025 года были введены санкции против ряда олигархов и политиков, которые создавали угрозу национальной безопасности. Среди них оказался и Петр Порошенко.

В СМИ его обвиняли в лоббировании Харьковских соглашений (Черноморский флот России в Крыму); финансировании террористов (покупка угля с ОРДЛО); торговли в войну с Россией (Липецкая фабрика, завод "Богдан" в России и т.д.); совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и тому подобное.