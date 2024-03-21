Это произошло после объявления перерыва в заседании Рады, рассказала депутат Василевская-Смаглюк и опубликовала соответствующее видео.

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Петр Порошенко публично сделал мне замечание снизить тон. Я попросила его не делать мне замечаний и села напротив принять участие в дискуссии и понять, почему оппозиционные лидеры не возвращаются в зал голосовать. В конце встречи, выходя из зала, Петр Алексеевич Порошенко при свидетелях заявил, что "от меня воняет",

– отметила Василевская-Смаглюк.

По словам народной дупутатки, в ответ она ответила пятому Президенту, что это слишком низко говорить подобное любому человеку, в том числе и коллеге по парламенту.

Более того, когда она попросила повторить сказанное на камеру и начала видеосъемку, Порошенко порекомендовал ей обратиться к врачу, а его охрана грубо оттолкнула женщину.

"Видимо Петру Алексеевичу хочется в Венгрию к Орбану за своими дивидендами и к сыновьям, которые уклоняются от службы в Вооруженных силах Украины. Поэтому, он настолько возбужден, что, используя риторику ниже плинтуса, оскорбляет народных избранников, а его охрана блокирует их передвижение в зал заседаний", – добавила Василевская-Смаглюк.

Порошенко оскорбил народного депутата: видео

Дело Порошенко: главное

ГБР завершило досудебное расследование по делу Петра Порошенко, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Говорится о деятельности экс-президента в 2014 – 2015 годах.

По версии следствия, Порошенко использовал полномочия, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР и по требованию России подписал контракт на поставку угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса.

В деле, кроме Порошенко, фигурировал и Виктор Медведчук.

Кроме того, недавно стало известно, что лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко получил от правительства Венгрии около 37 миллионов гривен в ноябре 2023 года.