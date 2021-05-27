В комплекте – камеры наблюдения для 9 взводных опорных пунктов, которые будут объединены в единую сеть, информация будет также поступать и на ротный опорный пункт, и в штаб батальона. По словам военных, это позволяет четко контролировать перемещение врага и усиливает безопасность бойцов на линии фронта.



Как будет работать система наблюдения

Мы этим, во-первых, спасаем жизни наших воинов, укрепляем оборону и делаем самое современное оборудование, которым повышается эффективность боевых действий украинских войск. Мы ожидаем, что также будут вкраплены антидроновыми средствами радиоэлектронной борьбы. Мне очень приятно, что полный комплект оборудования сегодня мы имеем возможность передать в батальон 10-ки,

– отметил Петр Порошенко.

"Но на этом мы дело не завершаем. У нас еще есть другие батальоны, другие бригады. И мы с сегодняшнего дня – и "Справа Громад", и наши ветераны начинают краудфандинг, и мы собираем деньги для того, чтобы в следующий раз мы приехали с новой помощью для украинских Вооруженных Сил", – сообщил пятый президент.

"Спасибо за поддержку. Для нас это очень важно, что современные технологии мы внедряем именно здесь, и прежде всего это идет на пользу нашим военнослужащим. Мы с помощью этих технологий сохраним жизнь и здоровье наших военнослужащих, здоровыми и целыми вернем их к семьям, родителям, женам, детям. Это самое главное. И успешно выполним любые поставленные перед нами задачи, – говорит командир батальона, капитан Владимир Болехан.

Пятый президент также почтил память погибшего бойца 108 батальона Алексея Мамчия, возложив цветы на месте его гибели.

Петр Порошенко также побывал на "нуле" и пообщался с военными. На позициях Порошенко подошел к вишне, видео с которой после обстрелов российско-террористических войск в начале мая стало вирусным в интернете.

Я не уверен, что вы узнаете это дерево. Но я очень надеюсь, что вы узнаете этих ребят. Это видео стало вирусным. Это была вишня в цвету. И мы сейчас ведем репортаж, а вишни сохранены. Цветов уже нет, но есть будущие вишни,

– говорит Петр Порошенко.



Техника, которую передали военным

Военные рассказали, что враг осуществляет огонь из снайперского оружия, а также проводит дистанционное минирование территории – это касается района Шумов, позиций, которые расположены в районе Промзоны, шахты имени Гагарина. Оттуда осуществляется огонь из крупнокалиберных пулеметов, танковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов. Противник также наносит огневые поражения из артиллерийских систем.

"Здесь, на передовой – лучшие люди. Настоящие воины, настоящие герои. Мы сюда приехали для того, чтобы их поблагодарить за ту огромную работу, которую они делают", – подчеркнул пятый президент.