У комплекті – камери спостереження для 9 взводних опорних пунктів, які будуть об’єднані в єдину мережу, інформація буде також надходити і на ротний опорний пункт, і в штаб батальйону. За словами військових, це дає змогу чітко контролювати переміщення ворога і посилює безпеку бійців на лінії фронту.



Як працюватиме система спостереження

Ми цим, по-перше, рятуємо життя наших воїнів, укріплюємо оборону і робимо найсучасніше обладнання, яким підвищується ефективність бойових дій українських військ. Ми чекаємо, що також будуть украплені антидроновими засобами радіоелектронної боротьби. Мені надзвичайно приємно, що повний комплект обладнання сьогодні ми маємо можливість передати у батальйон 10-ки,

– наголосив Петро Порошенко.

"Але на цьому ми справу не завершуємо. У нас ще є інші батальйони, інші бригади. І ми з сьогоднішнього дня – і "Справа Громад", і наші ветерани починають краудфандинг, і ми збираємо гроші для того, щоб наступного разу ми приїхали з новою допомогою для українських Збройних Сил", – повідомив п'ятий Президент.



"Дякую за підтримку. Для нас це дуже важливо, що сучасні технології ми впроваджуємо саме тут, і перш за все це йде на користь наших військовослужбовців. Ми за допомогою цих технологій збережемо життя і здоров’я наших військовослужбовців, здоровими і цілим повернемо їх до їхніх родин, батьків, дружин, дітей. Це найголовніше. І успішно виконаємо будь-які поставлені перед нами завдання, – говорить командир батальйону, капітан Володимир Болехан.



П'ятий президент також вшанував пам’ять загиблого бійця 108 батальйону Олексія Мамчія, поклавши квіти на місці його загибелі.



Петро Порошенко також побував на "нулі" і поспілкувався з військовими. На позиціях Порошенко підійшов до вишні, відео з якою після обстрілів російсько-терористичних військ на початку травня стало вірусним в інтернеті.

Я не впевнений, що ви впізнаєте це дерево. Але я дуже сподіваюся, що ви впізнаєте цих хлопців. Це відео стало вірусним. Це була вишня у цвіту. І ми зараз ведемо репортаж, а вишні збережені. Квітів вже немає, але є майбутні вишні,

– говорить Петро Порошенко.



Техніка, яку передали військовим

Військові розповіли, що ворог здійснює вогонь зі снайперської зброї, а також проводить дистанційне мінування території – це стосується району Шумів, позиції, які розташовані в районі Промзони, шахти імені Гагаріна. Звідти здійснюється вогонь з великокаліберних кулеметів, танкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів. Противник також завдає вогневі ураження з артилерійських систем.



"Тут, на "передку" – найкращі люди. Справжні воїни, справжні герої. Ми сюди приїхали для того, щоб їм подякувати за ту величезну роботу, яку вони роблять, – наголосив п'ятий президент.