Такое мнение высказал журналист и блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook, комментируя недавнее расследование Buhus.Info.

"Курировал этот угольный бизнес Медведчука с ЛДНР и Россией именно наш "Гетьман". При этом кум Путина напрямую контактировал с Кремлем благодаря своим прочным связям в администрации президента РФ.

Журналисты напомнили, как в ноябре 2014 году пятому президенту резко перестал нравиться уголь из ЮАР. Якобы… африканский уголь не соответствует стандартам и дает слишком мало энергии, необходимой для обеспечения жизнедеятельности украинских электростанций. Как оказалось, такая резкая смена вектора у Петра Алексеевича произошла не случайно, а по советам из Кремля, которые ему транслировал Медведчук. После этого пятый президент срочно снял с должности неугодного министра энергетики Продана и поставил на его место полностью лояльного себе Демчишина", – написал Шнайдер.

Он написал, что после происшествия в адрес экс-министра энергетики Юрия Продана посыпались обвинения о закупке якобы некачественного угля. А уголь начали закупать из ОРДЛО с помощью "фирмы-прокладки".

"Кстати, Продана в дальнейшем буквально подвергли анафеме, обвинив в махинациях при закупке африканского угля. Теперь стало понятно, что делалось это для того, чтобы организовать прямую закупку угля из ОРДЛО через фирму-прокладку. Более того, одним из самых ярких показателей дел Петра Алексеевича и того, что он всячески способствовал угольным договорам Медведчука с ЛДНР и Россией, является ситуация во Львове. Дело в том, что в день, когда кум Путина говорил российским кураторам о том, что "Он" сейчас во Львове и уже готов подписать указание Нацбанка о выплатах на оккупированные территории, Порошенко передавал львовским военным несколько вертолетов, распинаясь перед камерами о своем "патриотизме", – написал журналист.

Михаил Шнайдер принудительно порекомендовал к просмотру расследование Бигуса, по его словам, для того, "чтобы окончательно поставить знак равенства между Порошенко и Медведчуком".