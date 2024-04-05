Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Движения ЧЕСНО. Аналитики собрали из открытых источников информацию о нардепах, в отношении которых есть подозрения в уголовных правонарушениях с начала работы Верховной Рады IX созыва.
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Вместе с Порошенко в список подозреваемых в преступлениях против нацбезопасности вошли:
- Илья Кива,
- Нестор Шуфрич,
- Алексей Ковалев,
- Александр Дубинский,
- Андрей Деркач,
- Виктор Медведчук,
- Олег Волошин,
- Тарас Козак,
- Ренат Кузьмин,
- Александр Пономарев,
- Вадим Рабинович.
По подсчетам Движения ЧЕСНО, 12 нардепов IX созыва имеют подозрения в преступлениях против нацбезопасности. Больше всего среди них – представители запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, но также подозрения имеют двое избранников от "Слуги народа" и самовыдвиженец Андрей Деркач,
– отмечается в публикации.
Нардепы IX созыва с подозрениями в преступлениях против нацбезопасности / Инфографика Движения ЧЕСНО
Кроме того, в статье отмечается, что пятый президент и лидер партии ЕС Петр Порошенко подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации по делу о поставках угля из оккупированного Донбасса. Так, Порошенко получил подозрение по так называемому угольному делу.
По версии следствия, в 2014 – 2015 годах они вместе с Медведчуком организовали покупку угля на госшахтах Донецкой и Луганской областей, когда эти предприятия были под контролем российских террористов. В феврале 2024 года ГБР завершило досудебное расследование в отношении Порошенко,
– пишут авторы материала.
Кроме госизмены, Петр Порошенко фигурирует в еще 130 уголовных производствах. Так, по показаниям Медведчука, в 2016 году к нему обратился Порошенко, который в то время был президентом, с просьбой помочь присвоить нефтепровод, учитывая контакты Медведчука с руководством России.
Как признался Медведчук, Порошенко решал все административные вопросы по незаконному присвоению трубы: суды, прокуратура, АМКУ, ФГИ принимали решения, необходимые для личных интересов Порошенко. По словам экспертов, такими действиями Порошенко нанес ущерб государству в размере 210 миллионов долларов.