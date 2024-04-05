Про це йдеться у матеріалі, опублікованому на сайті Руху ЧЕСНО. Аналітики зібрали із відкритих джерел інформацію про нардепів, щодо яких є підозри у кримінальних правопорушеннях від початку роботи Верховної Ради IX скликання.

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Разом із Порошенком до списку підозрюваних у злочинах проти нацбезпеки увійшли:

Ілля Кива,

Нестор Шуфрич,

Олексій Ковальов,

Олександр Дубінський,

Андрій Деркач,

Віктор Медведчук,

Олег Волошин,

Тарас Козак,

Ренат Кузьмін,

Олександр Пономарьов,

Вадим Рабінович.

За підрахунками Руху ЧЕСНО, 12 нардепів IX скликання мають підозри у злочинах проти нацбезпеки. Найбільше серед них – представники забороненої проросійської партії ОПЗЖ, але також підозри мають двоє обранців від "Слуги народу" і самовисуванець Андрій Деркач,

– зазначається у публікації.



Нардепи IX скликання з підозрами у злочинах проти нацбезпеки / Інфографіка Руху ЧЕСНО

Крім того, у статті зазначається, що п'ятий президент і лідер партії ЄС Петро Порошенко підозрюється в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу. Так, Порошенко отримав підозру у так званій вугільній справі.

За версією слідства, у 2014 – 2015 роках вони разом із Медведчуком організували купівлю вугілля на держшахтах Донеччини та Луганщини, коли ці підприємства були під контролем російських терористів. У лютому 2024 року ДБР завершило досудове розслідування щодо Порошенка,

– пишуть автори матеріалу.

Окрім держзради, Петро Порошенко фігурує у ще 130 кримінальних провадженнях. Так, за показами Медведчука, у 2016 році до нього звернувся на той час Порошенко, який на той час був президентом, з проханням допомогти привласнити нафтопровід, враховуючи контакти Медведчука з керівництвом Росії.

Як зізнався Медведчук, Порошенко вирішував всі адміністративні питання щодо незаконного привласнення труби: суди, прокуратура, АМКУ, ФДМ ухвалювали рішення, необхідні для особистих інтересів Порошенка. За словами експертів, такими діями Порошенко завдав збитків державі у розмірі 210 мільйонів доларів.