Про це йдеться у матеріалі, опублікованому на сайті Руху ЧЕСНО. Аналітики зібрали із відкритих джерел інформацію про нардепів, щодо яких є підозри у кримінальних правопорушеннях від початку роботи Верховної Ради IX скликання.
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Разом із Порошенком до списку підозрюваних у злочинах проти нацбезпеки увійшли:
- Ілля Кива,
- Нестор Шуфрич,
- Олексій Ковальов,
- Олександр Дубінський,
- Андрій Деркач,
- Віктор Медведчук,
- Олег Волошин,
- Тарас Козак,
- Ренат Кузьмін,
- Олександр Пономарьов,
- Вадим Рабінович.
За підрахунками Руху ЧЕСНО, 12 нардепів IX скликання мають підозри у злочинах проти нацбезпеки. Найбільше серед них – представники забороненої проросійської партії ОПЗЖ, але також підозри мають двоє обранців від "Слуги народу" і самовисуванець Андрій Деркач,
– зазначається у публікації.
Нардепи IX скликання з підозрами у злочинах проти нацбезпеки / Інфографіка Руху ЧЕСНО
Крім того, у статті зазначається, що п'ятий президент і лідер партії ЄС Петро Порошенко підозрюється в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу. Так, Порошенко отримав підозру у так званій вугільній справі.
За версією слідства, у 2014 – 2015 роках вони разом із Медведчуком організували купівлю вугілля на держшахтах Донеччини та Луганщини, коли ці підприємства були під контролем російських терористів. У лютому 2024 року ДБР завершило досудове розслідування щодо Порошенка,
– пишуть автори матеріалу.
Окрім держзради, Петро Порошенко фігурує у ще 130 кримінальних провадженнях. Так, за показами Медведчука, у 2016 році до нього звернувся на той час Порошенко, який на той час був президентом, з проханням допомогти привласнити нафтопровід, враховуючи контакти Медведчука з керівництвом Росії.
Як зізнався Медведчук, Порошенко вирішував всі адміністративні питання щодо незаконного привласнення труби: суди, прокуратура, АМКУ, ФДМ ухвалювали рішення, необхідні для особистих інтересів Порошенка. За словами експертів, такими діями Порошенко завдав збитків державі у розмірі 210 мільйонів доларів.