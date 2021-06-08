Про що я. Остаточне самознищення "Голосу" в ЄС швидесенько почали використовувати на свою користь. Якщо ви сьогодні читали чи ще прочитаєте десь такий текст: "Голос був створений, щоб відібрати голоси у Порошенка", то знайте, це одна із найстаріших їх методичок.

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Причому малоефективна. Використовувати її почали одразу у 2019. Сьогодні ж це виглядає смішно. Ну як смішно.

Рейтинг Петра останні місяці знижується

Сьогодні його особиста підтримка виборців дорівнює підтримці Юлії Тимошенко та Юрія Бойка. У всіх них по 12%.

Рейтинг "ЄС" також знижується

В основному його починає тягнути вниз Порошенко. Рейтинг "Голосу" – це 2 – 3% максимум станом на сьогодні. Всі ці люди знаходяться в іншій електоральній площині й не перетечуть просто так у правоцентричний "ЄС" зі своїми традиціоналістичними меседжами. Але фахівці в ЄС намагаються робити хоч щось. Кусатись навіть за пів відсотка розчарованих. Тільки роблять це як завжди примітивно. І без розуміння того, як змінюється поведінка виборця та його сприйняття сьогодні.

"Вони погані, бо не з нами та проти нас", – це меседж, який не працює на ліберального виборця, що ще й володіє критичним мисленням.

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Річ у тім, що підтримка Порошенка з розкручуванням історії плівок Медведчука буде знижуватись до рівня свого ядра у 7%. Я переконаний. Найцікавіше ми почуємо і побачимо за рік до президентських виборів.

Щодо партійних історій

Місце "Голосу" дійсно пустує. Його точно займе інший політичний проєкт, який не тільки побореться за виборців "Європейської Солідарності", а й відкусить добрячий шматок.

До речі. Якщо ви сьогодні будете читати ось таке "Притула хоче йти на електоральне поле Порошенка, а там програє вщент", – то це також банальна методичка. Розроблена на випередження незворотному.

Головне

У випадку створення нової ліберальної партії знайти достатньо фінансування та не провалитись із партійним менеджментом, як це сталось в "Голосі".

А, і ще один момент. Коли говорять, що Притула створить свою партію, то це точно не буде партія однієї людини. Ми там побачимо доволі багато цікавих й відомих людей. Причому не зі сфери шоу-бізу чи спорту.