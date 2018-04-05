Порошенко наградил орденом сенатора США Роберта Портмана

Президент Украины Петр Порошенко наградил сенатора США Роберта Портмана орденом "За заслуги" III степени.

Об этом говорится на сайте главы государства.

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Награду "за весомый личный вклад в укрепление украинской-американского межгосударственного сотрудничества, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" глава государства вручил Роберту Портману во время встречи, которая состоялась в Администрации Президента,

– говорится в сообщении.

Петр Порошенко отметил личные усилия Роберта Портмана в вопросах предоставления Украине военной помощи, в том числе оборонительных вооружений, а также введения санкций в связи с агрессивными действиями России.

Также во время встречи была обсуждена ситуация на Донбассе и продолжение нарушений со стороны вооруженных и контролируемых Россией боевиков режима прекращения огня по случаю Пасхальных праздников.

Петр Порошенко отметил важность продолжения скоординированных международных усилий с целью развертывания эффективной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Отмечается, что особое внимание было уделено укреплению энергетической солидарности между сторонами и в этом контексте отмечена опасность проекта "Северный поток-2".