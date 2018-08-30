Порошенко назначил 3 судей в Верховный суд
Президент Украины Петр Порошенко назначил трех судей Верховного суда Украины.
Соответствующие указы обнародованы на сайте Администрации президента.
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Так, указом №261/2018 Сергей Слинько назначен на должность судьи Верховного суда в Кассационный уголовный суд в соответствии с частью пятой статьи 126 и частью первой статьи 128 Конституции Украины, статьями 80, 81 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".
Указом №260/2018 Виктория Мацедонская назначена судьей Верховного суда в Кассационном административном суде.
А указом №259/2018 должность судьи Верховного суда в Кассационном гражданском суде заняла Валентина Симоненко.
Как отмечает "Громадское", Валентину Симоненко назначили судьей ВС несмотря на выводы Общественного совета добродетели.
В заключении Высшего совета правосудия в отношении нее речь идет об "устойчивых связях" с оккупированным Крымом и периодических поездках на его территорию. Также Симоненко не внесла в декларацию ряд фирм тогдашнего мужа, а некоторые ее действия на посту председателя Совета судей "разрушали авторитет судебной власти" в Украине.
Сергей Слинько также получил отрицательное заключение от Общественного совета добродетели. В частности, отмечается, что в 2013 году он был в составе кассационной коллегии судей, которая оставила в силе обвинительный приговор в отношении Юрия Луценко.
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