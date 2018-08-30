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УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Порошенко назначил главу предвыборного штаба

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Блок Петра Порошенко
Блок Петра Порошенко / Фото из открытых источников

Предвыборный штаб Петра Порошенко возглавляет первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук. В начале августа об этом было объявлено всем политическим игрокам в окружении президента.

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

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По данным издания, штаб Порошенко будет выглядеть примерно так как в 2014 году.

Также Порошенко утвердил стратегию, которую ему подготовил технолог, народный депутат от БПП Игорь Грынив.

Грынив отвечает кроме того за содержательное наполнение рекламных роликов и бордов. Его авторству принадлежат борды, которые сейчас висят в центре Киева.

Народный депутат от БПП Сергей Березенко занимается агитационными сетями.

Напомним, в Администрации Президента Украины Петра Порошенко подтвердили встречу главного стратега его избирательной кампании в 2014 году с командой политтехнолога из США Пола Манафорта, которого судят по подозрению в финансовых преступлениях.

Теги: Новости политики Петр Порошенко Блок Петра Порошенко
Источник: 24 Канал
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