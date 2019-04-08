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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко отстранил главу Одесской ОГА

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      Порошенко отстранил главу Одесской ОГА
      Порошенко отстранил главу Одесской ОГА / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко отстранил Максима Степанова с должности председателя Одесской облгосадминистрации.

      "Устранить Степанова Максима Владимировича с должности председателя Одесской областной государственной администрации", – говорится в тексте указа №107 / 2019, датированного 6 апреля и обнародованного на сайте главы государства.

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      Временно председателем ОГА будет работать первый заместитель Сергей Паращенко, согласно другому указу Порошенко. К слову, ранее Паращенко представлял интересы БПП в Одесском областном совете.

      Что известно о Максиме Степанове?Степанов был назначен на должность председателя Одесской ОГА в январе 2017 года. Этому предшествовала отставка 7 ноября 2016 года Михаила Саакашвили. До этого он пять лет работал директором государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".

      Что известно о Сергее Паращенко?В 2005 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности "правоведение". В 2010 году избран депутатом Одесского облсовета по мажоритарному округу Арцизского района. В октябре 2015 года избран депутатом Одесского облсовета VII созыва. Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность". 11 марта 2019 года был назначен первым заместителем председателя Одесской ОГА.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Максим Степанов Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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