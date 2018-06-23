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Порошенко постоянно думает, как всех перехитрить: зачем президенту Жебривский

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Павел Жебривский
Павел Жебривский / apostrophe.ua

Назначение аудитора НАБУ затянулось. Правительство и парламент долго определялись со своими представителями, иностранцев к аудиту НАБУ не подпустили. Кандидатуры, представленные Кабинетом Министров и Верховной Радой, не вызвали шока, большой озабоченности или чрезмерной радости. Была надежда, что президент назначит какого-то авторитетного человека. Он же всех удивил, назначив своего человека.

Об этом в своем блоге "Политическая кухня" рассказала Кристина Бердинских.

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Ее прогноз был следующим: Петр Порошенко дождется, пока выберут двух других людей и сделает огромный приятный сюрприз со своим назначением, который порадует антикоррупционеров и международное сообщество. И докажет, что все старые претензии в его адрес о затягивании создания Антикоррупционного суда, были безосновательными.

Президент постоянно думает, как всех перехитрить. Он пытается предстать перед общественностью, избирателями, конкурентами, как тот, кто сделал все, чтобы антикоррупционная система заработала. Хотя мы помним, что каждый даже маленький шаг по созданию новой антикоррупционной законодательной базы вызывал яростное сопротивление,
– отметила Бердинских.

Журналистка считает, что переоценила хитрость президента.

"Он сделал очень просто и незамысловато – назначил аудитором НАБУ Павла Жебривского, своего верного и лояльного соратника. В начале 2000-х он был заместителем Порошенко в партии "Солидарность". Именно с того времени Жебривского стали считали человеком Порошенко. Потом он был депутатом парламента, некоторое время возглавлял Житомирскую облгосадминистрацию. А в 2009 году Жебривский стал председателем партии "Собор". После революции он проходил службу в зоне АТО", – добавила Бердинских.

Видео полного выпуска видеоблога Кристины Бердинских "Политическая кухня" за 23 июня 2018

 

Теги: Новости Украины НАБУ Видеоблоги Новости политики Павел Жебривский Петр Порошенко
Источник: 24 канал
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