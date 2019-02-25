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      Порошенко повысит цены на газ еще на 43%, – Юлия Тимошенко

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Юлия Тимошенко призвала народных депутатов не рассматривать ни один законопроект, пока не будет принято постановление об отмене повышения цены на газ, а также введение моратория на дальнейший рост его стоимости.

      "Нам, всем депутатам, надо подумать о людях. Нам надо объединиться и завтра в парламенте не голосовать ни за что, пока не будет проголосовано совместное постановление, подписанное всеми лидерами фракций, кроме БПП, относительно отмены повышения тарифов и введения моратория на повышение, как это сделали Польша и Румыния", – подчеркнула она во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента. Об этом говорится на сайте партии.

      Лидер "Батькивщины" отметила, что сохранение Петра Порошенко на посту президента принесет украинцам дальнейший рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

      "Люди должны знать: если мафия Порошенко сохраняется на этих должностях и непосредственно на своем посту президент, то, прикрываясь патриотическими лозунгами, они запланировали снова увеличить цены на газ с 1 мая на 15% и с конца декабря – еще на 25%. В целом – на 43% за год!"– возмутилась кандидат на пост Президента Украины.

      Юлия Тимошенко напомнила, что тарифы на газ устанавливает НКРЭКП, которая формируется указом президента, и которую постоянно возглавляет какой-нибудь коррумпированный партнер Порошенко. На то же преступное окружение нынешнего главы государства переписывают лучшие отечественные месторождения природного газа Украины.

      Деньги, которые вытягивает власть через тарифы из карманов украинцев, перечисляются в оффшоры, а малая часть их идет на масштабный подкуп избирателей, отметила Юлия Тимошенко: "Страна поставлена на разграбление".

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      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 Канал
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