Порошенко повысит цены на газ еще на 43%, – Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко призвала народных депутатов не рассматривать ни один законопроект, пока не будет принято постановление об отмене повышения цены на газ, а также введение моратория на дальнейший рост его стоимости.

"Нам, всем депутатам, надо подумать о людях. Нам надо объединиться и завтра в парламенте не голосовать ни за что, пока не будет проголосовано совместное постановление, подписанное всеми лидерами фракций, кроме БПП, относительно отмены повышения тарифов и введения моратория на повышение, как это сделали Польша и Румыния", – подчеркнула она во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента. Об этом говорится на сайте партии.

Лидер "Батькивщины" отметила, что сохранение Петра Порошенко на посту президента принесет украинцам дальнейший рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Люди должны знать: если мафия Порошенко сохраняется на этих должностях и непосредственно на своем посту президент, то, прикрываясь патриотическими лозунгами, они запланировали снова увеличить цены на газ с 1 мая на 15% и с конца декабря – еще на 25%. В целом – на 43% за год!"– возмутилась кандидат на пост Президента Украины.

Юлия Тимошенко напомнила, что тарифы на газ устанавливает НКРЭКП, которая формируется указом президента, и которую постоянно возглавляет какой-нибудь коррумпированный партнер Порошенко. На то же преступное окружение нынешнего главы государства переписывают лучшие отечественные месторождения природного газа Украины.

Деньги, которые вытягивает власть через тарифы из карманов украинцев, перечисляются в оффшоры, а малая часть их идет на масштабный подкуп избирателей, отметила Юлия Тимошенко: "Страна поставлена на разграбление".