Порошенко підвищить ціни на газ ще на 43%, – Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко закликала народних депутатів не розглядати жоден законопроект, поки не буде ухвалена постанова про скасування підвищення ціни на газ, а також запровадження мораторію на подальше зростання його вартості.

"Нам, всім депутатам, треба подумати про людей. Нам треба об’єднатися і завтра в парламенті не голосувати ні за що, поки не буде проголосована спільна постанова, підписана всіма лідерами фракцій, окрім БПП, щодо скасування підвищення тарифів і введення мораторію на підвищення, як це зробили Польща та Румунія", – наголосила вона під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та комітетів парламенту. Про це йдеться на сайті партії.

Лідер "Батьківщини" зауважила, що збереження Петра Порошенка на посаді президента принесе українцям подальше зростання тарифів на житлово-комунальні послуги.

"Люди мають знати: якщо мафія Порошенка зберігається на цих посадах і безпосередньо на своїй посаді президент, то, прикриваючись патріотичними гаслами, вони запланували знову збільшити ціни на газ з 1 травня на 15% і з кінця грудня – ще на 25%. У цілому – на 43% за рік!" – обурилась кандидат на пост Президента України.

Юлія Тимошенко нагадала, що тарифи на газ встановлює НКРЕКП, яка формується указом президента, і яку постійно очолює який-небудь корумпований партнер Порошенка. На те ж таки злочинне оточення нинішнього глави держави переписують найкращі вітчизняні родовища природного газу України.

Гроші, які витягує влада через тарифи з кишень українців, перераховуються на офшори, а мала частина їх йде на масштабний підкуп виборців, зауважила Юлія Тимошенко: "Країна поставлена на розграбування".