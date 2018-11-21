Порошенко прячет свои активы за "масками" олигархов, – Лещенко

У Порошенко есть привычка – бизнесы, которые он не может показать как свои, оформлять на подставных лиц, а потом легализировать.

Об этом сказал народный депутат от "БПП" Сергей Лещенко.

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По его словам канал "112 Украина" Порошенко пытался оформить на людей, которые связаны с группой "Континиум", которую некогда возглавлял покойный Игорь Еремеев. Им предлагали купить медиа, а потом бы с ними провели взаиморасчет.

Порошенко не может оформить на себя некоторое имущество, потому что легально будут возникать вопросы, как это от Януковича перешло в руки Порошенко. Поэтому оформляют на подставных лиц. Макеенко – это канал "Тонис", Карпачев – это угольно-обогатительные шахты, Ефимов – это бизнес-центр с вертолетной площадкой,

– отметил Лещенко.

Политик подчеркнул, что все они – это "маски" президента, и когда общество не видит наказания, а активы Янукоича попадают в руки Порошенко, то возникает вопрос: что происходит в стране.

Больше смотрите в выпуске программы "Что это было?" за 21 ноября.