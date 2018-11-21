23:55
21 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Зачем Путину пещеры. Мультяшная пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:35, сегодня
      Вести. UA. Нелепые обвинения Луценко. Майонезный король Аваков
      Вєсті.UA
      20:47, сегодня
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Порошенко прячет свои активы за "масками" олигархов, – Лещенко

      24 Читати новину українською

      У Порошенко есть привычка – бизнесы, которые он не может показать как свои, оформлять на подставных лиц, а потом легализировать.

      Об этом сказал народный депутат от "БПП" Сергей Лещенко.

      Читайте также: Политики, которые пришли с Майдана, назвали свои главные достижения

      По его словам канал "112 Украина" Порошенко пытался оформить на людей, которые связаны с группой "Континиум", которую некогда возглавлял покойный Игорь Еремеев. Им предлагали купить медиа, а потом бы с ними провели взаиморасчет.

      Порошенко не может оформить на себя некоторое имущество, потому что легально будут возникать вопросы, как это от Януковича перешло в руки Порошенко. Поэтому оформляют на подставных лиц. Макеенко – это канал "Тонис", Карпачев – это угольно-обогатительные шахты, Ефимов – это бизнес-центр с вертолетной площадкой,
      – отметил Лещенко.

      Политик подчеркнул, что все они – это "маски" президента, и когда общество не видит наказания, а активы Янукоича попадают в руки Порошенко, то возникает вопрос: что происходит в стране.

      Больше смотрите в выпуске программы "Что это было?" за 21 ноября.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Сергей Лещенко Бизнес
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Хто та чому "зливає" чесних кандидатів Антикорупційного суду
      сегодня , 23:03 Хто та чому "зливає" чесних кандидатів Антикорупційного суду
      Роман Маселко 17
      Как Иванка Трамп влияет не только на отца, но и на американскую политику
      сегодня , 23:00 Как Иванка Трамп влияет не только на отца, но и на американскую политику
      Іван Яковина 41
      Главные новости 21 ноября: миновала пятая годовщина Майдана и избран президент Интерпола
      сегодня , 22:12 Главные новости 21 ноября: миновала пятая годовщина Майдана и избран президент Интерпола
      135
      #ІнтерполНеНаш
      сегодня , 22:01 #ІнтерполНеНаш
      Дід Панас 332
      Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      сегодня , 22:00 Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      Павло Казарін 224
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Боевики и в канун Пасхи не прекращают провокации, — пресс-центр АТО
       12 апреля 2015 , 09:21
      Украинским спортсменам официально запретили участвовать в спортивных соревнованиях в России
       14 марта , 13:23
      Штрафовать за езду днем без включенных фар незаконно: адвокат
       11 октября , 08:48
      Ювентус стал частью большого обмана – фейковый футболист получил огромную популярность благодаря команде Роналду
       12 октября , 16:31
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук