Порошенко проинспектировал синхронный пуск двух гидроагрегатов на Днестровской ГАЭС

На Днестровской гидроаккумулирующей электростанции совершили синхронный пуск двух гидроагрегатов. Торжественное событие посетил Президент Украины Петр Порошенко.

Первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС сдали в эксплуатацию в конце 2010. 2-ой - полгода назад. Энергетики рассказывают, Днестровская гидроаккумулирующая электростанция потребляет избыточную дешевую ночную энергию атомных и тепловых электростанций и выдает ее в “час пик”. То есть балансирует энергосистему Украины.



По словам Петра Порошенко, работа этих двух гидроагрегатов ежегодно будет экономить 3 миллиарда гривен. И что самое главное, существенно укрепит энергетическую безопасность страны. Сдать в эксплуатацию 3-й гидроагрегат планируют уже к концу следующего года. К слову, с тремя гидроагрегатами Днестровская ГАЭС будет крупнейшей гидроаккумулирующей электростанцией Европы.