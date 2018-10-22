Порошенко прокомментировал повышение тарифов на газ

Порошенко заявил, что поставил перед правительством требование о расширении программы предоставления субсидий после роста цены на газ для населения.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

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"Как Президент я поставил Правительству очень жесткое требование – мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение не является критическим", – заявил Порошенко.

Президент также напомнил, что благодаря субсидиям удалось компенсировать расходы для наименее защищенных слоев населения, когда состоялось предыдущее повышение цен.

Напомним, 19 октября Кабмин сообщил, что принял решение о повышении цены на газ для бытовых потребителей. С 1 ноября 1000 кубометров газа будет стоить 8550 гривен вместо 6900.

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