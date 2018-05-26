Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом

Україна останніми днями потрапила аж до двох солідних видань. The New York Times написав, що вболівальникам настільки важко потрапити до Києва на футбольний чемпіонат, авіаквитки стали такі дорогі, що вони добираються через інші міста. І навіть через Донецький аеропорт.

Навіть великі авторитетні видання помиляються. Ця теза нам знадобиться, адже далі мова піде про найгучніший скандал тижня – хабар Адміністрації президента юристу Трампа.

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BBC опублікувало надгучну новину. У червні 2017 року президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Короткі переговори, спільне фото, потискання рук – протокол.



Зустріч Петра Порошенка з Дональдом Трампом

Проблема в тому, що офіційними каналами вдалось домовитись лише про те, щоб тихенько завести Порошенка у кабінет до Трампа під час наради і зробити фото. Що відверто принизливо і неефективно. Тому через хитрий ланцюжок, адміністрація президента за допомогою лояльного до Порошенка нардепа приєднала американський благодійний фонд, який познайомив їх ще з кимось і зрештою вийшли на адвоката Трампа. Який за 600 тисяч доларів збільшив час зустрічі до тієї відмітки, за якою її вже можна назвати переговорами.

В АП одразу заявили, що все брехня. Чим створили класичну ситуацію слово проти слова. От тільки в одному випадку це слово ВВС, а в іншому слово адміністрації президента.

Ключова проблема в тому, що в обох випадках доведеться все ж таки вірити на слово, адже доказів не буде.

Описане ВВС цілком вкладається в традиційний метод вирішення питань. Зрештою, якщо обійти правила вартує всього лише півмільйона доларів, то в чому взагалі проблема? Тим більше, наполягають симпатики президента, це були вкрай ефективні переговори. Україна після них отримала "Джавеліни". Це велика міжнародна політика, і якщо Порошенко зі своєї кишені виклав півмільйона доларів на користь всій країні, то йому лише подяка.

Але проблема є. По-перше, йдеться про великий хабар оточенню президента США. А по-друге, йдеться про хабар за організацію зустрічі в країні, де узаконений лобізм.

Парадокс в тому, що заплатити за організацію зустрічі з Трампом – можна, але спеціальній людині, внесеній в перелік офіційних лобістів. Такий самий платіж не офіційному лобісту – скандал, кримінальне переслідування, тюремне ув’язнення.

Піти неймовірно ризикованим шляхом хабара за кількахвилинну зустріч, коли є можливість офіційного лобіювання можна. Як герой "Золотого теля" Шура Балаганов, який отримавши значний капітал попався на крадіжці порожнього гаманця у трамваї.

Є ще варіант, що офіційні лобісти та протокольні посольські канали не впорались. Але в цьому випадку якось дивно приписувати отримані у США ракетні комплекси саме цій зустрічі. Це як, спочатку Трамп її настільки не хотів, що довелось його адвокату платити посекундно за тарифами роумінгу. Але за коротку розмову Порошенко так його причарував, може навіть перерізав кілька привезених з собою стрічок, що США погодились на все.

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Скандальності публікації ВВС додає тонкий акцент в статті на те, що після того візиту в Україні НАБУ припинило розслідування справи іншого діяча з оточення Трампа – Пола Манафорта, який фігурує у чорній бухгалтерії Януковича. І тут вже питання не лише до Порошенка.



Пол Манафорт

Головне, що ця історія продемонструвала, що неповага до правил – не працює. Що розвинуті інституції відрізняють лобізм від хабара.

Результатом подібної неперебірливості цілком може стати колосального масштабу скандал. З втратами на тій самій зовнішньополітичній арені, заради прожекторів якої все власне і робилось.