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      Порошенко в вертолете прибыл в Краматорск (Фото)

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      Президент Украины Петр Порошенко прибыл в освобожденный от террористов город Краматорск, где осмотрел ход голосования на избирательном участке.

      Я приехал сюда, чтобы защитить избирательное право военнослужащих, - цитирует главу государства его пресс-служба.

      Согласно сообщению, сегодня более 10 тысяч военных смогут проголосовать. 

      Президент также пообщался с избирателями и поблагодарил их за единство. 

      Порошенко прибыл в Краматорск на вертолете, а перед этим проинспектировал вторую линию фортификационных сооружений.

      Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в день выборов находится на востоке страны. Об этом сообщила журналистам жена главы государства Марина Порошенко.

      Теги: Новости политики Петр Порошенко Выборы в ВР-2014
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 26 октября 2014
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