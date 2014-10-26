Порошенко в вертолете прибыл в Краматорск (Фото)

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в освобожденный от террористов город Краматорск, где осмотрел ход голосования на избирательном участке.

Я приехал сюда, чтобы защитить избирательное право военнослужащих, - цитирует главу государства его пресс-служба.

Согласно сообщению, сегодня более 10 тысяч военных смогут проголосовать.

Президент также пообщался с избирателями и поблагодарил их за единство.

Порошенко прибыл в Краматорск на вертолете, а перед этим проинспектировал вторую линию фортификационных сооружений.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в день выборов находится на востоке страны. Об этом сообщила журналистам жена главы государства Марина Порошенко.