Порошенко в вертолете прибыл в Краматорск (Фото)
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в освобожденный от террористов город Краматорск, где осмотрел ход голосования на избирательном участке.
Я приехал сюда, чтобы защитить избирательное право военнослужащих, - цитирует главу государства его пресс-служба.
Согласно сообщению, сегодня более 10 тысяч военных смогут проголосовать.
Президент также пообщался с избирателями и поблагодарил их за единство.
Порошенко прибыл в Краматорск на вертолете, а перед этим проинспектировал вторую линию фортификационных сооружений.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в день выборов находится на востоке страны. Об этом сообщила журналистам жена главы государства Марина Порошенко.
Источник: Телеканал новостей "24"
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