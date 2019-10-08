Портнов выбирает жертву, – эксперт сказал, кто может оказаться за решеткой

Об аресте Сергея Пашинского и назначении скандального Романа Матковского на высокую должность в СБУ – в эфире 24 канала рассказал политический эксперт Александр Антонюк.

Об аресте Пашинского

– Моя первая реакция была посмотреть на страницу Портнова. Он имеет сейчас уникальную способность анонсировать определенные события, которые имеют свойство потом сбываться. Что касается Пашинского – это действительно неоднозначный политик. У него есть своеобразная токсичность, не побоюсь этого слова. Ему забрасывали много коррупционных вещей, а тут взялись за бытовую ссору. Тут вопрос в другом – у нас люди не занимаются сейчас коррупционными делами?

К слову: Дело Пашинского: почему депутата судят за стрельбу, а не за коррупционные сделки

– Здесь действительно есть история, я как политический эксперт, могу посмотреть на такое грамотное скорее подтягивание информационной кампании Портнова. То есть он используя правовые механизмы не пытается уничтожить Пашинского, а ведет такую политически-юридическую игру против своих политических оппонентов и опять же врагов.

Почему Сергея Пашинского арестовали?В конце 2016 года между Сергеем Пашинским и Вячеславом Хімікусом, который уже несколько раз привлекался за так называемую "хулиганку", произошла ссора. Во время нее Пашинского ударили бутылкой по голове, а он в свою очередь прострелил Хімікусу ногу с первого выстрела.



Сергей Пашинский доказывал, что стрелял с целью самозащиты и защиты своей жены. В июле 2017 года Генеральная прокуратура дело закрыла – мол, у обоих участников инцидента нет состава преступления. Впрочем, 4 октября 2019 года за дело взялось ГБР и Пашинский снова получил подозрение в преступлении трехлетней давности. Суд избрал меру пресечения екснардепу в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он пробудет за решеткой до 4 декабря.

– Сделан вброс. Мы знаем, что Пашинский в обществе воспринимается неоднозначно, в основном негативно. У него есть такой информационный ореол и с этим ничего не поделаешь. Делается выстрел в условную такую жертву и общество аплодирует. За что сажают – никому не интересно. Здесь работают эмоции. Что интересно, Пашинский через какой-то период сможет обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека. И у него есть большие перспективы. Очевидно, что эта история начнет сыпаться и мы с вами будем давать с наших карманов компенсацию. Но эта уже история не будет иметь значения.



Андрей Портнов и Сергей Пашинский

– А теперь посмотрим дальше. Я слежу за Портновым и я понимаю, что он выбирает жертву. Прежде всего он выставил пятого президента. И я понимаю, что он пытается таким ходом, во-первых, заставить отвлечь внимание от более важных вопросов. Во-вторых, это по их логике должно заставить нервничать представителей предыдущей власти. Начиная от Петра Алексеевича, как это себе планирует Портнов.

Кто такой Андрей Портнов?Это скандальный юрист времен беглого президента Виктора Януковича. Считается, что именно он разрабатывал скандальные "диктаторские законы" от 16 января 2014 года против Євромайдану. После этого он уехал в Россию, а впоследствии переехал в Австрию.



В 2015 году ГПУ открыла против него уголовное производство относительно растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением и злоупотребление властью. Кроме этого, Портнов находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС".

– У меня такая мысль, что у Портнова стоит задача максимум истощить Порошенко как политика, как финансово и так далее. То есть идет такая своеобразная методическая скорее всего грамотная, уже разработанная системная кампания. Пашинский – это такой первый выстрел, потому что в этом политическом раскладе, как не крути, он слабое звено, потому что он не был центром принятия решений.

О назначении Матковского в СБУ

– Я не убежден, что это может быть кадр Грицака. Насколько будет эффективен этот человек? Я так понимаю, что у него, во-первых, есть публичность. Во-вторых, я так понимаю, что он парень, очевидно, исполнительский. Если человек не служит, условно – это "рабочая лошадка", то есть безотказный и будет выполнять те задачи, которые ему будут давать сверху.

Что известно о Романе Матковском?8 октября Романа Матковского назначили первым заместителем Департамента защиты национальной государственности в Службе безопасности Украины. Однако полковник уже там работал и был уволен Василием Грицаком за скандал, который разгорелся вокруг организованной акции якобы недовольных граждан под домом активиста Виталия Шабунина. Матковский курировал этой так называемой "спецоперацией" заказной по дискредитации антикоррупционера, но ее провалил. Тогда программа "Схемы" провела большое расследование по этому поводу.



Роман Матковский

- Тогда тут вопрос не об обновлении лица,а тех же схем. Мы говорим о защите государственных интересов. В чем они тогда заключаются? С чем он связан, если он воюет с антикоррупционерами?