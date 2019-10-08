Портнов обирає жертву, – експерт сказав, хто може опинитись за ґратами

Про арешт Сергія Пашинського та призначення скандального Романа Матковського на високу посаду в СБУ – в ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Антонюк.

Про арешт Пашинського

– Моя перша реакція була подивитись на сторінку Портнова. Він має зараз унікальну здатність анонсувати певні події, які мають властивість потім збуватись. Щодо Пашинського – це дійсно неоднозначний політик. В нього є своєрідна токсичність, не побоюсь цього слова. Йому закидували багато корупційних речей, а тут взялись за побутову сварку. Тут питання в іншому – в нас люди не займаються зараз корупційними справа?

До слова: Справа Пашинського: чому депутата судять за стрілянину, а не за корупційні оборудки

– Тут дійсно є історія, я як політичний експерт, можу подивитись на таке грамотне скоріш підтягування інформаційної кампанії Портнова. Тобто він використовуючи правові механізми намагається не знищити Пашинського, а веде таку політично-юридичну гру проти своїх політичних опонентів і знову ж таки ворогів.

Чому Сергія Пашинського заарештували?Наприкінці 2016 року між Сергієм Пашинським та В'ячеславом Хімікусом, який вже кілька разів притягався за так звану "хуліганку", сталась суперечка. Під час неї Пашинського вдарили пляшкою по голові, а він у свою чергу прострелив Хімікусу ногу з першого пострілу.



Сергій Пашинський доводив, що стріляв з метою самозахисту та захисту своєї дружини. У липні 2017 року Генеральна прокуратура справу закрила – мовляв, в обох учасників інциденту немає складу злочину. Втім, 4 жовтня 2019 року за справу взялось ДБР і Пашинський знову отримав підозру у злочині трирічної давнини. Суд обрав запобіжний захід екснардепу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він пробуде за ґратами до 4 грудня.

– Зроблено вкид. Ми знаємо, що Пашинський в суспільстві сприймається неоднозначно, здебільшого негативно. В нього є такий інформаційний ореол і з тим нічого не поробиш. Робиться постріл в умовну таку жертву і суспільство аплодує. За що садять – нікому не цікаво. Тут працюють емоції. Що цікаво, Пашинський через якийсь період зможе оскаржити це рішення в Європейському суді з прав людини. І в нього є великі перспективи. Очевидно, що ця історія почне сипатись і ми з вами будемо давати з наших кишень компенсацію. Але ця вже історія не буде мати значення.



Андрій Портнов та Сергій Пашинський

– А тепер подивимось далі. Я слідкую за Портновим і я розумію, що він обирає жертву. Насамперед він виставив п’ятого президента. І я розумію, що він намагається таким ходом, по-перше, змусити відвернути увагу від важливіших питань. По-друге, це за їхньою логікою має змусити знервувати представників попередньої влади. Починаючи від Петра Олексійовича, як це собі планує Портнов.

Хто такий Андрій Портнов? Це скандальний юрист часів президента-втікача Віктора Януковича. Вважається, що саме він розробляв скандальні "диктаторські закони" від 16 січня 2014 року проти Євромайдану. Після цього він виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії.



У 2015 році ГПУ відкрила проти нього кримінальне провадження щодо розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та зловживання владою. Окрім цього, Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв суд "Портнов проти Ради ЄС".

– В мене така думка, що у Портнова стоїть завдання максимум виснажити Порошенка як політика, як фінансово і так далі. Тобто іде така своєрідна методична, скоріш за все грамотна, вже розроблена системна кампанія. Пашинський – це такий перший постріл, тому що в цьому політичному розкладі, як не крути, він слабка ланка, тому що він не був центром прийняття рішень.

Про призначення Матковського в СБУ

– Я не переконаний, що це може бути кадр Грицака. Наскільки буде ефективною ця людина? Я так розумію, що у нього, по-перше, є публічність. По-друге, я так розумію, що він хлопець, очевидно, виконавський. Якщо людина не служить, умовно – це "робоча конячка", тобто безвідмовний і буде виконувати ті завдання, які йому будуть давати зверху.

Що відомо про Романа Матковського?8 жовтня Романа Матковського призначили першим заступником Департаменту захисту національної державності у Службі безпеки України. Однак полковник вже там працював і був звільнений Василем Грицаком за скандал, який розгорівся довкола організованої акції нібито незадоволених громадян під будинком активіста Віталя Шабуніна. Матковський курував цією так званою "спецоперацією" замовною по дискредитації антикорупціонера, але її провалив. Тоді програма "Схеми" провела велике розслідування щодо цього.



Роман Матковського

– Тоді тут питання не про обновлення обличчя, а тих таки схем. Ми говоримо про захист державних інтересів. В чому вони тоді полягають? З чим він пов’язаний, якщо він воює з антикорупціонерами?