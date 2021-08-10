В то же время сообщили о значительных повреждениях гавани, она понесла немалые материальные убытки. Также в результате инцидента пострадали люди, однако их число и состояние не назвали.

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У работников на судне появились проблемы с дыханием

Пожар, возникший после взрыва на танкере, удалось обуздать, отметили в компании EOS Risk Group, которая оказывает услуги в сфере безопасности. Ликвидировать ее, по информации издания, удалось сотрудниками спасательных служб и экипажа судна. Пока причины возгорания не известны.

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Кроме того, из-за пожара у некоторых работников на судне появились проблемы с дыханием. Соответствующих лиц доставили в больницу и выписали сразу после оказания медицинской помощи.