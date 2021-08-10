Водночас повідомили про значні пошкодження гавані, вона зазнала чималих матеріальних збитків. Також в результаті інциденту постраждали люди, однак їх число та стан не назвали.

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У працівників на судні з'явилися проблеми з диханням

Пожежу, що виникла після вибуху на танкері, вдалося приборкати, зазначили у компанії EOS Risk Group, яка надає послуги у сфері безпеки. Ліквідувати її, за інформацією видання, вдалося співробітниками рятувальних служб та екіпажу судна. Наразі причини спалаху не відомі.

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Окрім того, через пожежу у деяких працівників на судні з'явилися проблеми з диханням. Відповідних осіб доставили в лікарню й виписали одразу після надання медичної допомоги.