На борту розташовані 47 тонн дизельного палива. Працівники екстрених служб після початку пожежі відбуксирували траулер від берега. Під час гасіння пожежі на борту пролунав вибух, тож судно вирішили залишити в морі.

До теми Атомний підводний човен Росії втратив хід біля узбережжя Данії

Після того як рибальське судно відбуксирували з порту, мешканцям Киркенеса через хмари їдкого диму з корабля наказали залишатися вдома та закрити вікна.

"Стався потужний вибух, уламки розкидало на велику відстань навколо човна. Норвезькі служби відійшли від човна на відстань від 300 до 400 метрів", – зазначив керівник операції в поліції Лео Йохансен.

Зверніть увагу! Рибальський траулер Росії "Таманго" побудували ще в 1967 році у Владивостоці. Судно займалося виловом сніжного краба.

Через спалах судна є загроза забруднення вод

Усіх членів екіпажу судна евакуювали, постраждалих в результаті інциденту не було. Через зміну напрямку вітру наразі траулер віднесло далі від берега.

Лео Йохансен сказав, що бажано, аби човен був розташований якомога ближче до суші. У випадку, якщо воно вийде у глибокі води, збір дизельного палива стане великим викликом. Наразі причини загоряння не встановили, однак є загроза забруднення вод дизельним паливом.