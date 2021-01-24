В Португалии 24 января выбирают президента. Голосование проходит, несмотря на обострение ситуации с коронавирусом в стране.

В выборах участвуют 7 кандидатов, среди них и действующий президент Марсело Ребело де Соуза. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Проголосовать могут около 10 миллионов португальцев.

Кому прогнозируют победу

Согласно опросу, действующий президент может набрать до 70% голосов. Перед этим Ребело де Соуза призвал поддержать его. В противном случае второй тур выборов запланирован на 14 февраля.

Какова ситуация с коронавирусом в Португалии