В Португалии проходят президентские выборы: кто победит
В Португалии 24 января выбирают президента. Голосование проходит, несмотря на обострение ситуации с коронавирусом в стране.
В выборах участвуют 7 кандидатов, среди них и действующий президент Марсело Ребело де Соуза. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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Проголосовать могут около 10 миллионов португальцев.
Кому прогнозируют победу
Согласно опросу, действующий президент может набрать до 70% голосов. Перед этим Ребело де Соуза призвал поддержать его. В противном случае второй тур выборов запланирован на 14 февраля.
Какова ситуация с коронавирусом в Португалии
- Накануне выборов в Португалии зафиксировали наибольшее количество смертности от COVID-19. Общее количество умерших от осложнений инфекции составляет свыше 10 тысяч случаев.
- От начала пандемии заразились более 624 тысячи человек, за сутки 23 января – около 15 тысяч.
- Однако 451 тысяча жителей страны уже побороли болезнь.
- В конце декабря в Португалии зафиксировали первые случаи нового "британского" штамма коронавируса.
- Кстати, действующий президент 12 января тоже заявил, что заболел COVID-19. Однако заболевание протекало бессимптомно.
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