У Португалії проходять президентські вибори: хто переможе
У Португалії 24 січня обирають президента. Голосування проходить, попри загострення ситуації з коронавірусом у країні.
У виборах беруть участь 7 кандидатів, серед них і чинний президент Марсело Ребело де Соуза. Про це повідомляє Deutsche Welle.
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Проголосувати можуть близько 10 мільйонів португальців.
Кому прогнозують перемогу
Відповідно до опитування, чинний президент може набрати до 70% голосів. Перед тим Ребело де Соуза закликав підтримати його. В іншому випадку другий тур виборів запланований на 14 лютого.
Яка ситуація з коронавірусом у Португалії
- Напередодні виборів у Португалії зафіксували найбільшу кількість смертності від COVID-19. Загальна кількість померлих від ускладнень інфекції становить понад 10 тисяч випадків.
- Від початку пандемії інфікувались понад 624 тисячі людей, за добу 23 січня – близько 15 тисяч.
- Проте 451 тисяча жителів країни вже побороли хворобу.
- Наприкінці грудня у Португалії зафіксували перші випадки нового "британського" штаму коронавірусу.
- До речі, чинний президент 12 січня теж заявив, що захворів на COVID-19. Однак захворювання протікало безсимптомно.
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