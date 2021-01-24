У Португалії 24 січня обирають президента. Голосування проходить, попри загострення ситуації з коронавірусом у країні.

У виборах беруть участь 7 кандидатів, серед них і чинний президент Марсело Ребело де Соуза. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Проголосувати можуть близько 10 мільйонів португальців.

Кому прогнозують перемогу

Відповідно до опитування, чинний президент може набрати до 70% голосів. Перед тим Ребело де Соуза закликав підтримати його. В іншому випадку другий тур виборів запланований на 14 лютого.

Яка ситуація з коронавірусом у Португалії