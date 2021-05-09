Украинцы Португалии обнародовали обращение к парламенту страны. Они осудили Коммунистическую партию Португалии за скандальное заявление.

Говорится о заявлении коммунистов под названием "Солидарность с украинским народом в условиях эскалации агрессии Киевского режима". Об этом сообщил председатель Союза украинцев в ​​Португалии Павел Садоха. Это заявление коммунисты хотят представить на рассмотрение парламента на следующей неделе.

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Решение обратиться в парламент поддержали на акции Памяти и примирения

Решение обратиться в парламент в отношении Компартии, поддержали участники акции Памяти и примирения. На это мероприятие в Лиссабоне пришли представители украинских общественных организаций.

Мы требуем четкого ответа: возможно ли это, что в демократическом и конституционном государстве (Португалии) парламентская партия публично может называть украинцев "фашистами", а суверенное государство Украина – "Киевским режимом"?

– говорится в обращении украинцев в ​​Португалии.

Украинцы восприняли заявление как проявление ксенофобии

Украинская община отметила, что такие действия Компартии Португалии воспринимает как проявление ксенофобии и дискриминации. Поэтому парламент должен публично осудить действия политиков.