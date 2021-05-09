Українці Португалії оприлюднили звернення до парламенту країни. Вони засудили Комуністичну партію Португалії за скандальну заяву.

Мовиться про заяву комуністів під назвою "Солідарність з українським народом в умовах ескалації агресії Київського режиму". Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха. Цю заяву комуністи хочуть представити на розгляд парламенту вже наступного тижня.

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Рішення звернутись до парламенту підтримали на акції Пам'яті та примирення

Рішення звернутись до парламенту щодо Компартії, підтримали учасники акції Пам'яті та примирення. На цей захід у Лісабоні прийшли представники українських громадських організацій.

Ми вимагаємо чіткої відповіді: чи це можливо, що в демократичній та конституційній державі (Португалії) парламентська партія публічно може називати українців "фашистами", а суверенну державу Україна – "Київським режимом"?,

– мовиться у зверненні українців у Португалії.

Українці сприйняли заяву як прояв ксенофобії

Українська громада зауважила, що такі дії Компартії Португалії сприймає як прояв ксенофобії та дискримінації. Отож парламент має публічно засудити дії політиків.