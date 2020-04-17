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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Португалия продлила карантин до 2 мая

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      В Португалии продолжили карантин / The Sun

      Парламент Португалии принял решение продлить карантинные ограничения до 2 мая из-за вспышки коронавируса. Власти страны надеются, что режим чрезвычайной ситуации удастся отменить в следующем месяце.

      В мае, отметил премьер-министр страны Антониу Кошта, в случае уменьшения количества больных COVID-19 Португалия сможет начать восстановление экономики. Об этом сообщает Reuters.

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      Мы должны начать думать о будущем. Сейчас мы должны гарантировать, что можем возродить экономику, не выпуская пандемию из-под контроля,
      – сказал Кошта.

      По сравнению с соседней Испанией, ситуация с коронавирусом в Португалии – гораздо лучше, поэтому власть взялась за планирование возвращения к нормальной жизни. Первыми из карантина должны выйти государственные службы, остальные – должны продолжить работать дистанционно.

      Что касается обучения, то его, в случае отмены режима чрезвычайной ситуации, восстановят для старшеклассников и выпускников.

      Однако смягчение карантинных ограничений, отмечают в правительстве, также будет зависеть от способности португальцев соблюдать правила гигиены на рабочих местах и в транспорте. Для этого правительство планирует массово обеспечить граждан масками и антисептиками.

      Коронавирус в Португалии

      • По состоянию на 17 апреля в Португалии зафиксировано почти 19 тысяч больных коронавирусом, из них 639 человек – умерли.
      • Режим чрезвычайной ситуации в стране ввели еще 19 марта.
      • Тысячи предприятий остановили работу, особенно пострадал ресторанный и гостиничный бизнес.
      • Около 80% португальских компаний заявили о финансовых проблемах из-за пандемии. Доходы у некоторых из них упали на 75%.


      Почему стоит оставаться дома? / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Португалия
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