Португалия продлила карантин до 2 мая

Парламент Португалии принял решение продлить карантинные ограничения до 2 мая из-за вспышки коронавируса. Власти страны надеются, что режим чрезвычайной ситуации удастся отменить в следующем месяце.

В мае, отметил премьер-министр страны Антониу Кошта, в случае уменьшения количества больных COVID-19 Португалия сможет начать восстановление экономики. Об этом сообщает Reuters.

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Мы должны начать думать о будущем. Сейчас мы должны гарантировать, что можем возродить экономику, не выпуская пандемию из-под контроля,

– сказал Кошта.

По сравнению с соседней Испанией, ситуация с коронавирусом в Португалии – гораздо лучше, поэтому власть взялась за планирование возвращения к нормальной жизни. Первыми из карантина должны выйти государственные службы, остальные – должны продолжить работать дистанционно.

Что касается обучения, то его, в случае отмены режима чрезвычайной ситуации, восстановят для старшеклассников и выпускников.

Однако смягчение карантинных ограничений, отмечают в правительстве, также будет зависеть от способности португальцев соблюдать правила гигиены на рабочих местах и в транспорте. Для этого правительство планирует массово обеспечить граждан масками и антисептиками.

Коронавирус в Португалии

По состоянию на 17 апреля в Португалии зафиксировано почти 19 тысяч больных коронавирусом, из них 639 человек – умерли.

Режим чрезвычайной ситуации в стране ввели еще 19 марта.

Тысячи предприятий остановили работу, особенно пострадал ресторанный и гостиничный бизнес.

Около 80% португальских компаний заявили о финансовых проблемах из-за пандемии. Доходы у некоторых из них упали на 75%.



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