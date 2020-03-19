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      В Португалии из-за коронавируса начал действовать режим чрезвычайной ситуации

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      Из-за стремительного распространения коронавируса в Португалии ввели режим чрезвычайной ситуации. Он продлится как минимум до 3 апреля.

      Ограничения начали действовать с 19 марта. Об этом сообщает RTP.

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      Режим чрезвычайной ситуации в Португалии объявлен до 23:59 2 апреля и он может быть продлен,
      – говорится в сообщении.

      Ввести ограничения предложил президент страны Марселу Ребелу де Соуза. Впоследствии его поддержал премьер-министр Антониу Кошта и одобрил парламент.

      К слову, последний раз режим чрезвычайного положения в Португалии вводили 46 лет назад.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Португалия
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