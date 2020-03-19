В Португалии из-за коронавируса начал действовать режим чрезвычайной ситуации

Из-за стремительного распространения коронавируса в Португалии ввели режим чрезвычайной ситуации. Он продлится как минимум до 3 апреля.

Ограничения начали действовать с 19 марта. Об этом сообщает RTP.

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Режим чрезвычайной ситуации в Португалии объявлен до 23:59 2 апреля и он может быть продлен,

– говорится в сообщении.

Ввести ограничения предложил президент страны Марселу Ребелу де Соуза. Впоследствии его поддержал премьер-министр Антониу Кошта и одобрил парламент.

К слову, последний раз режим чрезвычайного положения в Португалии вводили 46 лет назад.

Что известно о коронавирусе в Португалии?

В стране по состоянию на 19 марта зафиксировали 642 случая заражения коронавирусом. Два человека погибли, трое выздоровели.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала