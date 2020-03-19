У Португалії через коронавірус почав діяти режим надзвичайної ситуації

Через стрімке поширення коронавірусу в Португалії ввели режим надзвичайної ситуації. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

Обмеження почали діяти з 19 березня. Про це повідомляє RTP.

Читайте також У Казахстані ввели надзвичайний стан через коронавірус: які обмеження він передбачає

Режим надзвичайної ситуації у Португалії оголошено до 23:59 2 квітня і він може бути продовжений,

– йдеться в повідомленні.

Ввести обмеження запропонував президент країни Марселу Ребелу ді Соуза. Згодом його підтримав прем'єр-міністр Антоніу Кошта та схвалив парламент.

До слова, останній раз режим надзвичайного стану у Португалії запроваджували 46 років тому.

Що відомо про коронавірус у Португалії? У країні станом на 19 березня зафіксували 642 випадки зараження коронавірусом. Двоє людей померли, троє одужали.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу