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      У Португалії через коронавірус почав діяти режим надзвичайної ситуації

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      Президент Португалія оголосив у країні режим надзвичайної ситуації / rtp.pt

      Через стрімке поширення коронавірусу в Португалії ввели режим надзвичайної ситуації. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

      Обмеження почали діяти з 19 березня. Про це повідомляє RTP.

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      Режим надзвичайної ситуації у Португалії оголошено до 23:59 2 квітня і він може бути продовжений,
      – йдеться в повідомленні.

      Ввести обмеження запропонував президент країни Марселу Ребелу ді Соуза. Згодом його підтримав прем'єр-міністр Антоніу Кошта та схвалив парламент.

      До слова, останній раз режим надзвичайного стану у Португалії запроваджували 46 років тому.

      Що відомо про коронавірус у Португалії? У країні станом на 19 березня зафіксували 642 випадки зараження коронавірусом. Двоє людей померли, троє одужали.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Португалія
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