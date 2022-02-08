В дневные часы небольшие морозы могут ударить на Востоке. К примеру, в Луганской и Харьковской областях – -1...+1 градус.

Кстати, Спасатели откапываются: наблюдательный пост в Карпатах замело снегом

В Центре и Севере синоптики прогнозируют +3...+5. На Западе и Юге будет теплее – обещают +4…+7 градусов. В Киеве – +3…+5.

Ночью температура воздуха будет опускаться до 0...-2. Кое-где и ночных морозов не будет. К примеру, во Львовской и Волынской областях.

Штормовой ветер и дальше будет бушевать

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что ветер будет снова северо-западный, он будет достигать 5 – 12 метров в секунду. Возможны также штормовые порывы до 15 – 20 метров.

Кроме того, дороги сковывает гололедица.

Где будет снежить

По словам синоптика, мокрый снег и дождь можно ожидать ночью на Западе Украины, местами на Луганщине, Донбассе и Запорожье. Утром осадки пойдут и охватят северные области и часть центральных: Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую.

Днем существенных осадков не будет.

Обратите внимание! Диденко также анонсировала, что до конца недели существенного похолодания в Украине не следует ожидать. Напротив – немного потеплеет. Однако ветер будет оставаться порывистым и неудобным.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +5...+7

Львов – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +3...+5

Ровно – +5...+7

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +4...+6

Николаев – +4...+6

Херсон – +3...+5

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +2...+4

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – +3...+5

Погода 9 февраля / Фото Укргидрометцентра