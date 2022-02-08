Протягом дня невеликі морози можуть вдарити на Сході. Наприклад, у Луганській та Харківській областях – -1...+1 градус.

До речі Рятувальники відкопуються: спостережний пост у Карпатах замело снігом

У Центрі та на Півночі синоптики прогнозують +3...+5. На Заході й Півдні буде тепліше – обіцяють +4...+7 градусів. У Києві – +3...+5.

Вночі температура повітря опускатиметься до 0...-2. Подекуди й нічних морозів не буде. Наприклад, у Львівській та Волинській областях.

Штормовий вітер й надалі вируватиме

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що вітер буде знову північно-західний, він сягатиме 5 – 12 метрів за секунду. Можливі також штормові пориви до 15 – 20 метрів.

Крім того, дороги скує ожеледиця.

Де сніжитиме

За словами синоптикині, мокрий сніг та дощ можна очікувати вночі на Заході України, місцями на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі. Вранці опади посунуться та охоплять північні області та частину центральних: Вінниччину, Черкащину і Кіровоградщину.

Вдень суттєвих опадів вже не буде.

Зверніть увагу! Діденко також анонсувала, що до кінця тижня суттєвого похолодання в Україні не слід чекати. Навпаки – трохи потепліє. Однак вітер залишатиметься поривчастим та некомфортним.

Прогноз погоди у містах України 7 лютого

Ужгород – +5...+7

Львів – +5...+7

Луцьк – +5...+7

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +3...+5

Рівне – +5...+7

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +3...+5

Суми – +2...+4

Полтава – +2...+4

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – 0...+2

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – +3...+5



Погода 9 лютого / Фото Укргідрометцентру