Об этом в эфире программы "Что это было" рассказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков. Политик встречался с ним еще до того, как стал депутатом в 2011 году.
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"Его (Медведева – 24 канал) посадили на вырост, на скамью запасных. Очевидно, что Путин ему доверяет, он, конечно, освободил президентское кресло. Все, это самый надежный его партнер", – сказал Дмитрий Гудков.
В то же время оппозиционер отметил, что сейчас трудно предсказать, что именно ждет Медведева в российской политике в дальнейшем.
Кто может быть преемником Путина
"Преемник Путина – Путин. Вероятнее всего, будет определенный раскол элит, когда Путина мягко подвинут. Я верю в такой вариант", – сказал Гудков.
В ответ на вопрос о том, может ли возникнуть так называемый бунт среди российских элит, оппозиционер пояснил, что из-за действий Кремля такое развитие событий возможно.
Все, что там происходит – ненормально. Это понимают все, не только граждане Украины, но и россияне, российская элита. Как можно жить и все время от выступлений Путина ожидать чего-то плохого? Когда было послание президента, все ждали, не объявит ли он войну с Украиной,
– рассказал Дмитрий Гудков.
Полный выпуск программы "Что это было" на 24 канале: смотрите видео