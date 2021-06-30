Вместе с ним в следственный изолятор посадили и его 60-летнюю тетю. Экс-депутата задержали именно из-за якобы неуплаты долгов за аренду ее подвала.

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Гудков: после выхода из СИЗО родителям и жене позвонили "близкие к силовикам и администрации Путина"

Гудков отметил, что в Кремле нашли непонятное дело 6-летней давности, в котором его сделали подозреваемым. Главная причина политического преследования – парламентские выборы, которые состоятся в России в сентябре 2021 года.

Оппозиционер планирует баллотироваться в Госдуму и 25% рейтинга в московском округе. Из-за этого властям нужно было как-то устранить его из политики.

Нас с тетей посадили на 2 суток в СИЗО. 5 метров, дырка в полу вместо туалета, кровать 1,80 метров. С моим ростом 1,96 метра там спать невозможно. В 6 утра гимн России – подъем. Моей тете 60 лет, после COVID-19. Она вообще никаким образом не связана с политикой.

– рассказал он.

По словам Гудкова, он готовился находиться в СИЗО очень долго. Поэтому не ожидал, что его выпустят, ведь то же самое сейчас происходит с другими политиками – кандидатами в депутаты.

Он вспомнил, что после выхода его отцу, жене позвонили "близкие к силовикам и администрации Путина" и сказали: "Если Гудков не уедет до выборов как минимум из страны, то мы посадим не только его, но и его тетю и родственников"

"Я собрал вещи, взял брата и мы на машине поехали к родителям в Болгарию – через Киев. Здесь у меня много друзей. Сейчас я тут доделываю визы для брата, жду свою семью и дальше мы поедем в Болгарию", – отметил оппозиционный политик.

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