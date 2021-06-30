Вместе с ним в следственный изолятор посадили и его 60-летнюю тетю. Экс-депутата задержали именно из-за якобы неуплаты долгов за аренду ее подвала.
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Гудков: после выхода из СИЗО родителям и жене позвонили "близкие к силовикам и администрации Путина"
Гудков отметил, что в Кремле нашли непонятное дело 6-летней давности, в котором его сделали подозреваемым. Главная причина политического преследования – парламентские выборы, которые состоятся в России в сентябре 2021 года.
Оппозиционер планирует баллотироваться в Госдуму и 25% рейтинга в московском округе. Из-за этого властям нужно было как-то устранить его из политики.
Нас с тетей посадили на 2 суток в СИЗО. 5 метров, дырка в полу вместо туалета, кровать 1,80 метров. С моим ростом 1,96 метра там спать невозможно. В 6 утра гимн России – подъем. Моей тете 60 лет, после COVID-19. Она вообще никаким образом не связана с политикой.
– рассказал он.
По словам Гудкова, он готовился находиться в СИЗО очень долго. Поэтому не ожидал, что его выпустят, ведь то же самое сейчас происходит с другими политиками – кандидатами в депутаты.
Он вспомнил, что после выхода его отцу, жене позвонили "близкие к силовикам и администрации Путина" и сказали: "Если Гудков не уедет до выборов как минимум из страны, то мы посадим не только его, но и его тетю и родственников"
"Я собрал вещи, взял брата и мы на машине поехали к родителям в Болгарию – через Киев. Здесь у меня много друзей. Сейчас я тут доделываю визы для брата, жду свою семью и дальше мы поедем в Болгарию", – отметил оппозиционный политик.
Интервью с Дмитрием Гудковым: смотрите видео
Преследование Гудкова в России: что известно
- Дмитрий Гудков – российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия".
- В 2011 – 2013 годах принимал участие в протестах против фальсификации выборов. Во время одной из акций он был задержан, несмотря на депутатскую неприкосновенность.
- Он остро критиковал политику Кремля в отношении агрессии на востоке Украины и был одним из тех политиков, кто не голосовал за признание оккупации Крыма Россией.
- 6 июня он сообщил, что выезжает из России из-за уголовных преследований. Против него возбудили дело о причинении особо крупного имущественного ущерба.