Разом з ним до слідчого ізолятора посадили і його 60-річну тітку. Ексдепутата затримали саме через нібито несплату боргів за оренду її підвалу.

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Гудков: Після виходу з СІЗО батькам і дружині зателефонували "близькі до силовиків й адміністрації Путіна"

Гудков відзначив, що в Кремлі знайшли незрозумілу справу 6-річної давнини, в якій його зробили підозрюваним. Головна причина політичного переслідування – парламентські вибори, які відбудуться в Росії у вересні 2021 року.

Опозиціонер планує балотуватися до Держдуми і наразі має 25% рейтингу в московському окрузі. Через це владі потрібно було якось усунути його з політики.

Нас з тіткою посадили на 2 доби в СІЗО. 5 метрів, дірка в підлозі замість туалету, ліжко 1,80 метрів. З моїм зростом 1,96 метра там спати неможливо. О 6 ранку гімн Росії – підйом. Моїй тітці 60 років, після COVID-19. Вона взагалі ніяким чином не пов'язана з політикою.

– розповів він.

За словами Гудкова, він готувався перебувати в СІЗО дуже довго. Відтак не очікував, що його випустять, адже те ж саме зараз відбувається з іншими політиками – кандидатами в депутати.

Він пригадав, що після виходу його батьку, дружині зателефонували "близькі до силовиків і адміністрації Путіна" і сказали: "Якщо Гудков не поїде до виборів як мінімум з країни, то ми посадимо не тільки його, але і його тітку й родичів"

"Я зібрав речі, взяв брата і ми машиною поїхали до батьків у Болгарію – через Київ. Тут у мене багато друзів. Зараз я тут доробляю візи для брата, чекаю на свою сім'ю і далі ми поїдемо в Болгарію", – зазначив опозиційний політик.

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