Про це Гудков сказав в ефірі програми "Між іншим". Він пояснив, що не хвилюється за своє життя, адже добре знає стратегію Володимира Путіна.

До теми Мене витіснили, – російський опозиціонер Гудков про виїзд в Україну

Стратегія Путіна

"Я наразі почуваю себе у безпеці. Якби вони хотіли мене вбити, посадити чи отруїти – напевно, вони б це зробили в Росії, оскільки у Путіна є така стратегія", – сказав Гудков.

За його словами, очільник Кремля спочатку витісняє своїх опонентів з країни – робить все, щоб вони поїхали.

Якщо люди не їдуть – тоді вони починають використовувати інші механізми,

– наголосив Гудков.

Він також додав, що репресії щодо нього та його колег почались поступово, а не раптово. "Репресивна машина спочатку стартує, а тоді потрохи набирає обороти. Все сильніше і більше людей попадали під репресії. Це пов'язано з падінням рейтингів", – підсумував Гудков.

До слова. У ЗМІ з'явилась інформація, що Гудков планує виїхати з України у Болгарії.

Репресії проти Гудкова: що відомо