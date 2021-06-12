Про наміри ексдепутата повідомили російські ЗМІ. За їхніми даними, Гудков залишить Україну приблизно за тиждень.
Важливо Російський опозиціонер Дмитро Гудков залишив Росію і приїхав в Україну
Чому політик вирішив поїхати до Болгарії – наразі залишається таємницею.
Чому він виїхав з Росії
На батьківщині ексдепутата та його тітку Ірина Єрмілова підозрюють в заподіянні майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою з особливо великим збитком.
За версією слідства, організація, яку очолювала Єрмілова, не виплатила борг за договором оренди нежитлового приміщення у 2015 – 2017 роках. Потерпілим у справі виступає департамент міського майна Москви – власник приміщення, відзначали адвокати.
Гудков заперечує підозри. Він заявив, що кримінальна справа, за якою він затриманий, стосується фірми його батьків, до якої він не має стосунку.