Про наміри ексдепутата повідомили російські ЗМІ. За їхніми даними, Гудков залишить Україну приблизно за тиждень.

Важливо Російський опозиціонер Дмитро Гудков залишив Росію і приїхав в Україну

Чому політик вирішив поїхати до Болгарії – наразі залишається таємницею.

Цікаво! Гудков є одним з небагатьох російських політиків, який публічно висловлювався проти збройної агресії Росії на Сході України. За його словами, Росія вдалася до цієї війни, що потішити себе примарною "величчю". Гудков, бувши у Держдумі, не голосував за входження окупованого Криму до складу Росії.

Чому він виїхав з Росії

На батьківщині ексдепутата та його тітку Ірина Єрмілова підозрюють в заподіянні майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою з особливо великим збитком.

За версією слідства, організація, яку очолювала Єрмілова, не виплатила борг за договором оренди нежитлового приміщення у 2015 – 2017 роках. Потерпілим у справі виступає департамент міського майна Москви – власник приміщення, відзначали адвокати.

Гудков заперечує підозри. Він заявив, що кримінальна справа, за якою він затриманий, стосується фірми його батьків, до якої він не має стосунку.