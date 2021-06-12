О намерениях экс-депутата сообщили российские СМИ. По их данным, Гудков покинет Украину примерно через неделю.
Важно Российский оппозиционер Дмитрий Гудков покинул Россию и приехал в Украину
Почему политик решил поехать в Болгарию – пока остается тайной.
Почему он уехал из России
На родине экс-депутата и его тетю Ирину Ермилову подозревают в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом.
По версии следствия, организация, возглавляемая Ермиловой, не выплатила долг по договору аренды нежилого помещения в 2015 – 2017 годах. Потерпевшим по делу выступает департамент городского имущества Москвы – владелец помещения, отмечали адвокаты.
Гудков отрицает подозрения. Он заявил, что уголовное дело, по которому он задержан, касается фирмы его родителей, к которой он не имеет отношения.