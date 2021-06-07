Тітку Гудкова фактично взяли у заручники

60-річну родичку політика 2 доби тримали у СІЗО у камері з жінкою, яка скоїла вбивство. Про це Гудков заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Раніше Російський опозиціонер Дмитро Гудков залишив Росію і приїхав в Україну

Мене не відпустили. Мене витіснили. Напевно, я б залишився, але вони взяли у заручниці мою тітку, 60-річну жінку, яка постраждала разом зі мною,

– пояснив політик.

Гудков додав, що на нього намагалися щось знайти, але не змогли, оскільки він "займався або журналістикою, або політикою, але ніяким бізнесом".

"Будуть рити на родичів", – ексдепутат

Політик вивіз батьків з Росії ще у 2019 році. Він розповів, що місяць тому мав зустріч з "високопоставленою людиною, вона сказала, що будуть рити на родичів".

"Нам надійшли погрози, що будуть працювати по моєму брату, якого я сьогодні теж вивіз. Залишилися дружина і маленька дитина, але я не думаю, що вони вже опустяться до такого, щоб ними займатися", – наголосив Гудков.

Він додав, що виїхав з Росії тимчасово, аби мінімізувати ризики для своїх ближніх.

Чому Гудков приїхав в Україну

У Росії проти політика відкрили кримінальну справу за заподіяння особливо великої майнової шкоди. Гудков заперечує підозри. Він заявив, що справа стосується фірми його батьків, до якої він не має стосунку.

1 червня ексдепутата та його тітку затримали.

Зверніть увагу! Раніше Гудков гостро критикував російську агресію на Сході України. Він казав, що Кремль вдався до війни, аби "потішити себе примарною величчю". Бувши депутатом Держдуми політик не голосував за входження українського Криму до складу Росії.